FilmLight: Freelance-Register

FilmLight hat ein neues Freelance-Register eingerichtet.

Dort können und sollen sich professionelle Kreative aus den Bereichen DIT, Color Grading und verwandten Feldern eintragen, die Erfahrung mit FilmLight-Produkten haben.

Bisher hält sich der Zuspruch für ein weltweites Register allerdings noch in relativ engen Grenzen: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung gab es 32 Einträge und einige davon sahen sehr roh aus und enthielten nur ganz dürftige Infos. Hinweise dazu, ob FilmLight die Einträge in irgendeiner Weise verifiziert, gibt es leider nicht.

Hier der Link ins Register.

Das neue Register soll es aber laut FilmLight ermöglichen, detaillierte Informationen über die eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen einzutragen — einschließlich Bildern. Außerdem soll es einfache Möglichkeiten geben, die eingetragenen Informationen auf dem neuesten Stand halten: über ein unkompliziertes Formular, das die Eigentümerin oder der Eigentümer des Eintrags jederzeit bearbeiten kann. Wer sich einträgt, kann seine Spezialgebiete aus vordefinierten Optionen auswählen, individuelle Zusatzinfos einfügen und wer will, kann auch einen beruflichen Lebenslauf hochladen.

Bei den Kontaktdaten kann man so viel oder so wenig eintragen wie man will: E-Mail, Web, gängige Social-Media-Kanäle.

Das Register soll in erster Linie potenziellen Auftraggeberinnen und Auftraggebern vereinfachen, Freelancerinnen und Freelancer zu finden: mit einfachen Filter- und Suchmöglichkeiten, etwa nach Land, Funktion oder Schlüsselqualifikationen.

Firmenvideo von FilmLight.