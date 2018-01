Wettbewerb für 28. Deutschen Kamerapreis gestartet

Ab sofort können sich Kameramänner und -frauen sowie Editorinnen und Editoren für den 28. Deutschen Kamerapreis bewerben, der herausragende Leistungen im Bereich Kamera und Schnitt prämiert. Einsendeschluss: 28. Februar 2018.

In folgenden Kategorien können Beiträge für den 28. Deutschen Kamerapreis eingereicht werden: Kinospielfilm, Fernsehfilm, Kurzfilm, Dokumentarfilm/Dokumentation, journalistische Kurzformate und Nachwuchspreis.

Nach einem aufwändigen Nominierungs- und Gewinnerverfahren der unabhängigen Jurys findet am 7. Juli 2018 in den WDR-Studios in Köln die festliche Preisverleihung statt, die auch in mehreren Fernsehprogrammen ausgestrahlt wird.

Zwei Neuerungen gibt es 2018: Die frühere Kategorie Dokumentarfilm/Dokumentation wurde in zwei eigenständige Kategorien unterteilt. Außerdem hat jeder Teilnehmer erstmals die Möglichkeit, mehrere Wettbewerbsbeiträge pro Kategorie einzureichen. Eine Ausnahme davon bleibt jedoch der Nachwuchspreis. Hier gilt weiterhin: ein Beitrag pro Teilnehmer.

Mit dem Nachwuchspreis soll die innovative Bildgestaltung von Schülern, Auszubildenden, Studenten und Berufsanfängern gefördert werden. Alle jungen Kreativen aus den Bereichen Film, TV, Internet und Multimedia können sich für die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung bewerben. Gestiftet wird sie von Panasonic.