Sportsender und Streaming-Plattform Dyn startet

Dyn sendet mit dem Super Cup am 23.8. das erste Live-Spiel der Handball-Bundesliga, im Anschluss folgen der Auftakt der HBL und der Tischtennis Bundesliga.

Dyn geht mit der Übertragung des Pixum Super Cups live aus Düsseldorf auf Sendung. Der deutsche Meister THW Kiel trifft auf den DHB-Pokalsieger, die Rhein-Neckar-Löwen. Anpfiff ist 19:00 Uhr, Dyn geht ab 18:30 live auf Sendung.

»Seit unserem Start vor 18 Monaten haben wir bei Dyn Media eine aufregende Reise begonnen, die uns durch anderthalb ereignisreiche Jahre geführt hat. Nun erreichen wir den Meilenstein des Senderstarts und wir freuen uns unglaublich, den Sportfans endlich ihren Lieblingssport präsentieren zu dürfen«, sagt Andreas Heyden, CEO von Dyn Media, und fährt fort: »Das Dyn Angebot ist das Ergebnis der unermüdlichen Arbeit, Kreativität und Entschlossenheit unseres Teams, unserer Dienstleister, Ligen und Partner.«

Handball-Fans können sich über eine Top-Besetzung des Dyn On-Air-Teams freuen. Das Spiel wird von den Experten Stefan Kretzschmar und Dagur Sigurdsson begleitet, die Moderation übernehmen Anett Sattler und Hannah Nitsche. Die Kommentierung dieses Handball-Spitzenspiels liegt bei Florian Schmidt-Sommerfeld. Ergänzend berichtet Social-Media-Reporterin Lea Rostek aus der Halle auf den Dyn Sports und Dyn Handball Instagram Kanälen.

Bereits jetzt können Abonnenten in den verfügbaren Apps von Dyn Sport die ersten Handball- Formate in voller Länge sehen. Dazu zählt beispielweise die erste Folge von »Harzblut«, einem Handball-Talk mit Stefan Kretzschmar, Florian Schmidt-Sommerfeld, Pascal Hens und Mimi Kraus. »Harzblut« wird während der Handall-Saison einmal pro Monat zu sehen sein.

Auch die erste Folge von »Auszeit HBL« ist bereits vor Sendestart verfügbar. Hier spricht die Moderatorin Anett Sattler mit Juri Knorr über Persönliches und Sportliches.

»Auszeit« gibt es künftig auch für die 2. HBL, präsentiert von Finn-Ole Martins sowie für die Handball Bundesliga der Frauen, präsentiert von Lea Rostek.

Dennis Heinemann und Justin Linke fassen die wichtigsten Ereignisse des abgelaufenen Spieltages der Tischtennis Bundesliga, des TTBL-Pokals sowie der Europameisterschaft in dem Format »Plattenupdate« für die Tischtennis-Fans zusammen.

Alle Formate werden nach der Erstveröffentlichung für Dyn-Abonnenten auch auf den YouTube- Kanälen von Dyn zu sehen sein.

Neben »Harzblut«, »Auszeit HBL« und »Plattenupdate« können sich die Sportfans auch auf zahlreiche neue Formate der Dyn Sportarten Basketball, Volleyball und Hockey freuen.

Nach dem Dyn Sendestart nimmt das Live-Programm Fahrt auf: unmittelbar folgt der Start der HBL am 24. August, gefolgt vom Saisonbeginn der Tischtennis Bundesliga am 25. August und der Übertragung der ersten Runde des DHB-Pokals am 26. August. Bereits am 10. September beginnt die Hockey Bundesliga der Frauen und Männer. Die erste Saison dieser beiden Ligen können Hockey-Fans auf dem Dyn YouTube Kanal kostenfrei und frei empfangbar erleben. Basketball-Fans dürfen sich ebenfalls auf die ersten Live-Spiele freuen. Am Wochenende des 22. bis 24. September startet die 1. Runde des neu konzipierten BBL-Pokals, bei der erstmals Clubs der Pro A gegen Vertreter der BBL antreten. Das Auftaktspiel bestreiten BBC Bayreuth gegen MLP Academics Heidelberg am 22. September um 20:00 Uhr.

Dyn Sport ist ab sofort über Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs verfügbar.