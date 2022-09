IBC2022 gestartet

Die IBC2022 hat begonnen. Der Zuspruch unmittelbar nach der Hallenöffnung war groß.

Für viele Besucher der IBC2022 ist sie die erste Broadcast-Messe seit fast drei Jahren. Wie viele werden wohl kommen? Das weiß man natürlich erst im Nachhinein, wenn sich am Montag 12. 9.2022 um 16:00 die Tore der IBC2022 wieder schließen werden.

Zum Messeauftakt präsentierte sich Amsterdam bedeckt, am Vortag hatte sich noch die Sonne gezeigt.

Zum nun erfolgten Auftakt der Ausstellung der diesjährigen IBC am Freitag, dem 9. 9. 2022 um 10:30 deutet sich jedenfalls ein überraschend großer Publikumszuspruch an: lange Schlangen vor dem Einlass um 10:30 an den Eingängen, etwa schon von der Bahnstation bis zum Messegelände.

Einige Aussteller und Besucher mussten bei ihrer Anreise allerdings mit Widrigkeiten kämpfen: Ein defektes Stellwerk im Raum Köln brachte den Bahnfahrplan in Deutschland massiv durcheinander, und ein Bahnstreik in Holland sorgte für weitere Probleme.

Viele Neuheiten auf der zu erwartenden Topthemenliste

Eines ist allerdings schon jetzt klar: Es gibt sozusagen einen gewissen »Produktneuheitenstau«, der sich nun zur IBC2022 Bahn bricht. Viele Hersteller brennen förmlich darauf, ihre Neuheiten auch physisch präsentieren zu können und im Dialog mit den Anwendern darüber zu diskutieren.

Schon im Vorfeld gab es zahlreiche Ankündigungen, die durchaus die vergangenen Jahre der Pandemie reflektieren: hochwertige und weniger hochwertige PTZ-Kameras in großer Zahl, sehr viele Remote-Lösungen in fast allen Bereichen. Die Cloud insgesamt ist mittlerweile ein großes, fast schon dominierendes Thema, einerseits mit SaaS, aber besonders auch im Bereich Camera-to-Cloud. Weiterhin belegt das Thema 5G einen vorderen Platz der Topthemenliste, hier bei der IBC2022 natürlich speziell in Bezug auf die Live-Übertragung.

film-tv-video.de bei der IBC2022

Auch ein Team von film-tv-video.de wird in den Messehallen des RAI in Amsterdam unterwegs sein und wird dort News, Bilder und Videos sammeln.

Für die traditionell häufig gestellte Frage nach dem Equipment, das film-tv-video.de für seine Videos verwendet: Die meisten IBC2022-Videos drehen wir mit einer Kamera des Typs X-T3 von Fujifilm. Das ist eine spiegellose Systemkamera, die umfangreiche Videofunktionen an Bord hat. An der Kamera ist ein Canon-Zoom (24 -105 mm) montiert. Als Kameraleuchte ist ein Modell von Aputure (Amaran AL-MX ) im Einsatz. Große Teile des Rigs kommen von Zacuto, aber es sind auch andere Elemente verbaut. Auf dem Rig ist unter anderem auch ein 2-Kanal-Audiomischer von Beachtek montiert (DXA Micro Pro Plus). Ein Blackmagic Video Assist in der 5-Zoll-Ausführung komplettiert das Setup.

Ein weiteres kleines Videoset besteht aus der DC-S5 von Panasonic mit einer Zoomoptik (20-60 mm), Smallrig-Handgriff und einer Aputure-Lampe. Dieses Setup wird aber überwiegend als Fotoapparat genutzt, bei Bedarf wird ein Nissin-i40-Blitz verwendet.

Gedreht wird in UHD-Auflösung. Der Schnitt und die Nachbearbeitung des gedrehten Materials erfolgen mit Adobe Premiere Pro in der Version 22.5 auf einem Dell-Laptop (Modell: Precision 7530).

Für die Kommunikation mit dem Backoffice nutzen wir unter anderem die Adobe Creative Cloud und FrameIO.