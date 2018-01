Eyevis-Geschäftsbetrieb läuft weiter

Am 5. Dezember 2017 hatte Eyevis, Hersteller von Präsentations- und Großbildsystemen, Insolvenz angemeldet. Nun meldet der Insolvenzverwalter Dr. Holger Leichtle von Schultze & Braun, dass der Geschäftsbetrieb stabil weiterlaufe.

Im vergangenen Dezember hatte Eyevis Insolvenz angemeldet. Jetzt meldet der vorläufige Insolvenz-Verwalter Dr. Holger Leichtle von Schultze & Braun: »In den Gesprächen mit unseren Finanzierern ist es uns gelungen, eine Vereinbarung abzuschließen, mit deren Hilfe der Geschäftsbetrieb voll durchfinanziert ist. Eyevis ist in der Lage, alle vorhandenen Aufträge durchzuführen und neue Aufträge anzunehmen. Die weitere Belieferung durch unsere Geschäftspartner ist ebenfalls sichergestellt, so dass sämtliche von uns nunmehr zugesagten Auslieferziele eingehalten werden können«.

Alle vorhandenen Aufträge werden demnach zu den nunmehr zugesagten Auslieferzielen umgesetzt, neue Aufträge werden angenommen.

In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche mögliche Investoren gezielt angesprochen, die Resonanz sei positiv: »Wir verzeichnen rege Interessensbekundungen und erwarten in den kommenden Wochen erste unverbindliche Angebote. Dies zeigt, dass Eyevis ein starker und weiterhin gefragter Player am Markt ist«, sagt Leichtle. Ziel sei es, den Investorenprozess in den kommenden Monaten erfolgreich abzuschließen.

Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter unterstützen die Sanierung mittels Insolvenzverfahren, betont Dr. Leichtle. »Alle Mitarbeiter zeigen vollen Einsatz und unsere Kunden ziehen keine Aufträge ab. Im Gegenteil: Die vorhandenen Aufträge werden bestätigt und neue Aufträge platziert«.