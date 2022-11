Atomos: C2C-Strategie läuft

Mit der Connect-Produktbaureihe setzt Atomos voll auf C2C.

Während der Adobe Max 2022 spielte das Thema Camera-to-Cloud (C2C) eine wichtige Rolle (Meldung). Adobe stellte neue und bestehende Partner vor und demonstrierte verschiedene C2C-Workflows. Dabei war auch Atomos als Sponsor und Aussteller anwesend und zeigte seine neue Connect-Produktpalette (Meldung) sowie die nahtlose Integration mit Adobe/Frame-IO.

Atomos sieht sich strategisch gut aufgestellt, um diesen Markt mit einer Kombination aus Hardware und Cloud-Services zu adressieren. Als einen der Schlüsselfaktoren sieht Atomos es an, dass Atomos-Produkte schon jetzt auf breiter Basis C2C-Workflows für eine Vielzahl der Anwender von Cine-Kameras, DSLRs und DSLMs verfügbar macht. Laut Adobe seien seit der Markteinführung der Connect-Produktreihe und des Atomos Cloud Studio die Asset-Uploads über Atomos-Geräte im Vergleich zum Vormonat um 50 % gestiegen.

Michael Cioni, Senior Director, Global Innovation bei Adobe, sagte dazu: »Die Partnerschaft zwischen Frame-IO, Adobe und Atomos ist von entscheidender Bedeutung, um es Content Creators einfach zu machen, sich mit ihren Mitarbeitern zu verbinden — und die Anzahl der Kameras, mit denen Atomos heute verbunden ist, steht ganz weit oben.«

Atomos kann aber auch konkrete Anwendungen seiner Produkte zeigen: im Sport- und Modebereich gibt es in den USA namhafte Anwender von Connect-Produkten.

NBA-Mannschaft Los Angeles Clippers

Das Basketballteam Los Angeles Clippers hat kürzlich die Connect-Produktpalette von Atomos getestet. Nach einem intensiven Test entschied sich die interne Medienproduktionsabteilung der Clippers für den Einsatz von Shogun Connect anstelle eines konkurrierenden Produkts eines direkten Wettbewerbers.

Tommy Zweibel, Director, Content & Production bei den Los Angeles Clippers, erläutert: »Der Echtzeit-Zugriff auf das Material unseres Kameramanns, der mit dem Team unterwegs war, hat mit Atomos-Connect-Produkten die Qualität und Quantität der von uns produzierten Inhalte enorm verbessert. Dieser neue Cloud-Workflow vermeidet die mühsamen und zeitraubenden Prozesse der Vergangenheit. Das ist für uns die Zukunft der Produktion, auf die wir uns jetzt verlassen werden.«

Ralph Lauren: Frühjahr-Sommer-Modenschau 2023

Während der allerersten Show von Ralph Lauren an der Westküste der USA wurde die Shogun-Connect-Reihe von Atomos erfolgreich eingesetzt.

Dane Brehm, Production Technologist bei CintegralTech, berichtet: »Für mich als Production Technologist ist jedes neue Stück Technik, das in einen bereits bestehenden Workflow integriert werden soll, gelinde gesagt: nervenaufreibend — besonders in Anbetracht von 109 Kundenvideos, die wir liefern mussten.«

»Das war unser erster Einsatz mit den Shogun Connects, sie waren intuitiv zu bedienen, kompakt und zuverlässig für unseren Live-C2C-Workflow für Ralph Lauren. Es war spielentscheidend, die Inhalte so schnell wie möglich via Frame-IO in Adobe Premiere Pro zu unseren Editoren in LA und NY und Adobe Premiere Pro zu übertragen. Wir werden das in all unseren zukünftigen Live-Events umsetzen.«