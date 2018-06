Robycam Germany gegründet

Das Robycam-Seilkamerasystem wird künftig vom neu gegründeten Unternehmen Robycam Germany vermarktet. Geführt wird das Unternehmen von Ex-Spidercam-Geschäftsführer Philip von Senden und Stefan Breder von Broadcast Solutions.

Robycam Germany ist künftig für Vermietung und Verkauf der Robycam-Seilkamerasysteme zuständig. Robycam wurde in jüngster Zeit bei zahlreichen Events in verschiedenen Bereichen eingesetzt, so etwa bei Konzerten, Live- und TV-Shows sowie bei Sportveranstaltungen, etwa im Biathlon, Handball und Eishockey und der Uefa Champions League.

Die Leitung des neu gegründeten Unternehmens liegt bei Stefan Breder, der auch weiterhin als CEO von Broadcast Solutions aktiv ist und bei Philip von Senden, den viele in der Branche von seiner bisherigen Tätigkeit als Geschäftsführer von Spidercam kennen. Zuvor war von Senden in führenden Positionen unter anderem bei Plazamedia, White Balance, TVN und Sat1 tätig.

Marc Schroeder, bisher bei Broadcast Solutions Ansprechpartner für die Vermietung und den Verkauf der Robycam-Systeme, wechselt als Senior Operation Manager ebenfalls in die neue Gesellschaft und ist weiterhin für den Vertrieb des Systems und die Umsetzung von Produktionen zuständig.

Die Fertigung, Montage und Produktionsbetreuung der Robycam Systeme liegen ab sofort in den Händen der neuen Gesellschaft.

Stefan Breder sagt zur Robycam Germany GmbH: »Die Vermietung und der Einsatz der Robycam bei nationalen und internationalen Groß-Events boomen und mit der neuen Gesellschaft können wir den Kundenanfragen noch besser gerecht werden. Dazu werden wir weitere Systeme in unseren Vermietpark aufnehmen. Ich bin sehr froh, dass wir Philip von Senden, der über hervorragendes Wissen in diesem Bereich verfügt, von den Qualitäten des Systems überzeugen konnten und bin sicher, dass wir mit ihm die Robycam Germany erfolgreich am Markt etablieren werden.«

»Ich sehe enormes Potenzial für das Robycam System im Markt, und das erklärte Ziel der neuen Gesellschaft ist der Ausbau der Marktpräsenz der Robycam. Ich freue mich sehr, mit meinem Know-how und meiner Kraft den Erfolg der Robycam Systeme und der Robycam Germany GmbH aktiv mitzugestalten«, sagt Philip von Senden.