EMG Germany verpflichtet Jan-Eike Schubert

Als Production Director verantwortet Jan-Eike Schubert die produktionstechnischen Aufgaben von EMG Germany.

Mit der neu geschaffenen Position des Production Directors erfährt der Produktionsbereich bei EMG Germany eine stärkere inhaltliche Gewichtung. Zuvor waren die operativen Aufgaben mit dem Bereich Sales gekoppelt, der nun ebenfalls eigenständig agiert und weiterhin von Isabel Gahlmann und Tobias Brüggemann verantwortet wird.

»Ich freue mich sehr, dass wir mit Jan-Eike Schubert einen erfahrenen Broadcast-Experten und eine geschätzte Führungskraft für uns gewinnen konnten. Dank seines wertvollen Know-hows, seiner zielorientierten Arbeitsweise und seiner künftigen, intensiven Fokussierung auf optimale Produktionsrealisierungen, werden wir das Niveau unserer Services nochmals steigern können«, kommentiert René Steinbusch, CEO der EMG Germany GmbH.

Der neue Production Director ergänzt: »Nun Teil des EMG-Teams sein zu dürfen und gemeinsam die Herausforderungen des nationalen wie internationalen Marktes angehen zu können, ist auch für mich eine ganz besondere Aufgabe. Meine bisherigen beruflichen Erfahrungen werden in meiner neuen Position positive Impulse setzen, Perspektiven öffnen und so in die zukunftsorientierte Entwicklung des Unternehmens einfließen. Diese Aufgabe gehe ich mit großer Freude an.«

Innerhalb seines Aufgabenfeldes liegt ein Fokus von Jan-Eike Schubert auf der Optimierung der Studioproduktionen in Hürth sowie der Umsetzung von Aufträgen im Außenübertragungsbereich. Zu seinen weiteren Schwerpunkten zählen zudem die operative Projektleitung, das Produktionsmanagement und die Ressourcenplanung von Crew und Equipment.

Vor seinem Wechsel zu EMG Germany hatte der 59jährige Düsseldorfer die kaufmännische und operative Leitung des Bereichs Service & Support der Kölner Qvest GmbH inne. Mehr als 25 Jahre arbeitete der Diplom-Ingenieur für Ton & Bild zuvor bei der MMC Studios in unterschiedlichen Führungspositionen. Als Leiter Operations / CTO trug Jan-Eike Schubert dort zuletzt die Gesamtverantwortung für die technische Abwicklung der Fernsehstudioproduktionen sowie für die Bereiche Service & Development und Postproduktion.