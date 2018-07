Neuer Head of Sales Germany bei Riedel: Marco Kraft

Marco Kraft hat von Salzbrenner Stagetec zu Riedel gewechselt. Er verantwortet nun das gesamte Vertriebs- und Vermietgeschäft von Riedel in den Broadcast- und AV-Kanälen in Deutschland.

Der langjährige Brancheninsider Marco Kraft verantwortet als Head of Sales Germany seit April 2018 das gesamte Vertriebs- und Vermietgeschäft in den Broadcast- und AV-Kanälen in Deutschland und berichtet direkt an Sales Director Jens Miedek.

Kraft ist Diplom-Ingenieur und bringt sowohl langjährige Berufserfahrung als Vertriebsleiter mit, wie auch spezielle Marktkenntnisse aus der Broadcast- und AV-Industrie. Er kommt von Salzbrenner Stagetec zu Riedel. Frühere Karrierestationen von Marco Kraft waren die Position als Vertriebsleiter DACH für Netzwerk-Management-Systeme bei Dimetis, sowie die Gesamtvertriebsleitung für Zentral- und Osteuropa bei JVC Professional.

»Die Kombination aus Herstellung und Vermietgeschäft bei Riedel ist einzigartig, das Innovationstempo hoch«, so Marco Kraft. »Mit dem starken Team an meiner Seite möchte ich diese Dynamik für unsere Kunden und Partner weiterentwickeln, um Riedels Präsenz im Markt auszubauen und weiter zu verstärken.«

»Marco hat etablierte Unternehmen der Branche geprägt – operativ wie strategisch. Seine herausragende Erfahrung und Führungskompetenz ist ein Gewinn für Riedel«, so Jens Miedek. »Er kennt die Anforderungen der sich ständig wandelnden Broadcast- und AV-Welt bestens. Mit seiner ausgewiesenen Expertise wird er unsere Entwicklung auf dem deutschen Markt weiter vorantreiben und das Kundengeschäft auf ein neues Level heben.«