Lawo bei Feierlichkeiten zum 14. Juli in Frankreich

Beim »Concert de Paris« am Fuße des Eiffelturms sorgten Lawo-Pulte für den Live-Mix und die Übertragung des hochkarätigen Konzerts.

An die 500.000 Zuschauer feierten am 14. Juli den französischen Nationalfeiertag beim »Concert de Paris« am Fuße des Eiffelturms. Wie in den vergangenen Jahren sorgten Lawo-Mischpulte dabei für eine herausragende Qualität des Live-Sounds sowie der Rundfunk- und Fernsehübertragung dieses Events.

Das Konzert in Paris am französischen Nationalfeiertag ist eine der größten Klassik-Veranstaltungen der Welt und endet traditionsgemäß mit einem prächtigen Feuerwerk. Das französische Nationalorchester, der Chor und die Kantorei von Radio France sowie international renommierte Solisten begeistern das Publikum alljährlich mit klassischer Musik und beliebten Arien. Technik-Teams von Radio France werden mobilisiert, um für die Beschallung des geschichtsträchtigen Champ de Mars und die Live-Übertragung der Feierlichkeiten auf France Inter und France 2 zu sorgen.

Für die optimale Audioqualität, Zuverlässigkeit und den maximalen Bedienkomfort bei der FOH-Abmischung wurde ein mc²96-Mischpult als Herz des Live-Setups gewählt. Das Flaggschiff der Lawo mc²-Serie wurde dabei von vier Händen bedient: Stéphane Desmons war für das Orchester zuständig und Alexandre Martin kümmerte sich um den Ton der Chöre und Solisten. Für das Monitoring auf der Bühne verwendete Stéphane Touvenin ein Lawo mc²36 Pult. Im Ü-Wagen 5 von Radio France leisteten ein mc²66 und das geschulte Gehör von Laurent Fracchia einen wichtigen Beitrag zu einem rundum gelungen Erlebnis für die Hörer von France Inter und die Zuschauer von France 2.

»Dank der umfangreichen Ausstattung und fortschrittlichen Multi-User-Features des mc²96 konnten wir mit einem bedeutend kompakteren Gerätepark auskommen und zugleich den Bedienkomfort für unsere Toningenieure erneut steigern«, freute sich Bruno Lompech, der Leiter der Tonabteilung bei Radio France.

»Die Live-Show war erneut ein Hochgenuss und bot uns die Möglichkeit, die Qualität und Effizienz unserer Lösungen für Veranstaltungen dieser Größenordnung unter Beweis zu stellen«, fügte Joffrey Heyraud, Lawo-Vertriebsleiter für Frankreich, hinzu.

Der Erfolg dieses Konzerts und sein krönender Abschluss mit einem Feuerwerk auf dem Eiffelturm die historische Dimension des Wochenendes ebnete den Weg für ein weiteres Top-Ereignis: Am Tag darauf wurden »Les Bleus« zum zweiten Mal Fußballweltmeister.