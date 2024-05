IP von Lawo bei NBC

Namibian Broadcasting Corporation (NBC) optimiert Broadcasting-Qualität mit IP-basiertem Equipment von Lawo.

Zu den bekanntesten Attraktionen Namibias gehören die hoch aufragenden Wanderdünen der Namib-Wüste, eine surreal anmutende Ausdehnung von Sand, soweit das Auge reicht. Besonders die Dünen von Sossusvlei und Deadvlei faszinieren durch ihre bezaubernden Farben und Formen.

Die Namibian Broadcasting Corporation (NBC) bringt nun mit der Installation von hochmodernem IP-basiertem Lawo-Equipment, darunter Diamond Mischpulte und Power Cores, auch die Medienlandschaft des Landes zum Leuchten. Mit der neuen Audio-Infrastruktur macht NBC einen gewaltigen Sprung nach vorn und steigert sein Potenzial dank modernster IP-Lösungen.

Die 1979 als South West African Broadcasting Corporation gegründete und 1990 in Namibian Broadcasting Corporation umbenannte NBC ist ein Grundpfeiler der Kommunikation, Bildung und Einheit in Namibia. Mit einem vielfältigen Programmangebot in mehreren Sprachen, darunter drei englischsprachige Fernsehprogramme und elf Radioprogramme, spielt die NBC eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Medienlandschaft Namibias.

Nach umfassender Marktrecherche im Hinblick auf Qualität und Finanzierbarkeit entschied sich die NBC für das IP-basierte Equipment von Lawo – und damit für ein neues Hörerlebnis seines Publikums. Lawos südafrikanischer Partner (B&I) Broadcast & Installation Engineering übernahm die Systemintegration und Projektkoordination.

Jedes der vier neu gestalteten Radiostudios von NBC wurde mit einem Lawo Diamond Broadcast-Pult ausgestattet. Das wegen seiner Konfigurierbarkeit und Vielseitigkeit geschätzte Diamond basiert auf dem Power Core, Lawos skalierbarer High-Density I/O-, Mixing-, Processing- und Routing-Engine, als Rückgrat einer robusten Audio-Infrastruktur. Diese Kombination bietet ein beeindruckendes Feature-Set, darunter mehrere hochdichte Ravenna/AES67- und Madi-Schnittstellen, modulare Mikrofon-, Line-, AES3-, GPIO- und Dante-Schnittstellen sowie umfangreiche DSP-Funktionen.

Darüber hinaus bietet die VisTool-Software von Lawo die audiotechnische Visualisierung und Steuerung in Echtzeit, was die Effizienz der Arbeitsabläufe und die Bedienerfreundlichkeit steigert. Mit seiner intuitiven grafischen Oberfläche vereinfacht VisTool Steuerungs- und Überwachungsaufgaben. Damit bietet Lawo den Anwendern eine zuvor unerreichte Kontrolle über seine leistungsstarken Mischpultplattformen.

»Wir freuen uns sehr, mit der Namibian Broadcasting Corporation zusammenzuarbeiten, um die Rundfunkstandards in Namibia zu verbessern«, so ein Lawo-Vertreter über die Zusammenarbeit. »Lawos Engagement für Innovation und Spitzenleistung fügt sich nahtlos in die Vision von NBC ein. Wir sind davon überzeugt, dass es der NBC mit unseren IP-basierten Lösungen noch besser gelingt, ihrem Publikum erstklassige Inhalte zu liefern.«

Die Installation des IP-basierten Equipments von Lawo ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg von NBC zu exzellentem Broadcasting und unterstreicht Lawos Position als weltweit führender Anbieter von Audio-Infrastrukturlösungen.