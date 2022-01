EMG: Neuer MD in Frankreich

Die EMG Group hat Bruno Gallais zum Managing Director von EMG France ernannt.

Bruno Gallais wird als Managing Director von EMG France auch Mitglied des Leaders-Teams der EMG Group und berichtet direkt an den CEO der EMG Group, Shaun Gregory. Nach dem kürzlich erfolgten Verkauf des AÜ-Geschäfts von EMG France wurde Gallais damit beauftragt, die Aktivitäten von EMG France rund um das Broadcast-Geschäft neu zu organisieren. Er wird sich darauf konzentrieren, die Kernkompetenzen der Tochtergesellschaften von EMG France in diesem Bereich auszubauen, das Angebot zu diversifizieren, neue kommerzielle Möglichkeiten auf dem Markt zu identifizieren und das Führungsteam von EMG France mit den erforderlichen Mitarbeitern neu zu strukturieren.

Gallais wird auch eng mit Dirk Theunis, dem Geschäftsführer von EMG Belgien, zusammenarbeiten, der die übergreifende Initiative zur Integration aller RF-Aktivitäten der EMG-Tochtergesellschaften, zur Entwicklung eines neuen Angebots und zur Koordinierung der kommerziellen Aktivitäten leitet. Gallais wird weiterhin auch die F&E-Tochter von EMG France, Livetools, leiten und ist über Olympic Broadcast Services (OBS) für die kommerzielle Seite aller olympischen Veranstaltungen verantwortlich.

Nach seinem Abschluss an der Universität von Brest begann Gallais seine berufliche Laufbahn als Toningenieur. Danach arbeitete er als Produktionsleiter bei SFP, bevor er 2001 Verkaufsdirektor wurde. Im Jahr 2012 wurde er kaufmännischer Direktor von Euromedia und war für die Bereiche RF und internationale Operationen zuständig. Bruno begleitete und überwachte die TV-Übertragungen einiger der größten Sportereignisse der Welt, wie der Olympischen Spiele und der Tour de France.

Aufbauend auf diesen Erfolgen wurde er zum Direktor der RF-Abteilung ernannt. Seitdem arbeitet Gallais mit BRF und Eurolinx zusammen, um die Angebote der EMG Group für die ISE zu entwickeln, in jüngster Zeit waren das die Euro2021 und die Olympischen Spiele in Tokio und in naher Zukunft sind das die Olympischen Spiele in Peking und die Fußballweltmeisterschaft in Qatar.

Shaun Gregory, CEO der EMG Group: »Wir freuen uns sehr, dass Bruno die Leitung von EMG France übernommen hat. Er hat eine außergewöhnliche Karriere in der Rundfunkbranche gemacht, die auf seinem soliden technischen Wissen und seiner umfassenden Erfahrung mit den Abläufen vor Ort beruht. Er hat diese Erfahrung als Basis genutzt, um ausgezeichnete kommerzielle und Managementfähigkeiten zu entwickeln, die ihn zu diesem neuen Abschnitt seiner Karriere geführt haben. Wir wünschen ihm viel Erfolg.«

Bruno Gallais, Geschäftsführer von EMG Frankreich: »Ich freue mich, die Leitung von EMG France zu übernehmen, und bin begeistert von der Möglichkeit, unser Geschäft rund um RF neu zu organisieren. Dies ist ein Broadcast-Markt, mit dem ich sowohl auf der technischen als auch auf der kommerziellen Seite sehr vertraut bin. Ich werde meine Erfahrung nutzen, um sicherzustellen, dass die Umstrukturierung ein Erfolg wird, aber auch, um neue Möglichkeiten für das Unternehmen zu finden, die uns helfen, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen.«