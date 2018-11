Führungswechsel bei der Mediengruppe RTL Deutschland

Anke Schäferkordt verlässt die RTL Group mit Wirkung Ende 2018. Bernd Reichart wird neuer CEO der Mediengruppe RTL Deutschland

Nach mehr als 13 sehr erfolgreichen Jahren als CEO der Mediengruppe RTL Deutschland und über 27 Jahren bei RTL wird Anke Schäferkordt die RTL Group zum 31. Dezember 2018 verlassen.

Bernd Reichart, derzeit Geschäftsführer von Vox, wird neuer CEO der Mediengruppe RTL Deutschland. Sein Nachfolger als Geschäftsführer von Vox werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, sagt: »Nach mehr als 27 Jahren bei RTL ist es kein einfacher Schritt, das Unternehmen zu verlassen. Angesichts unseres sehr starken Managementteams und der klaren strategischen Ausrichtung, die wir in vielen Jahren gemeinsam entwickelt haben, glaube ich, dass ein schneller Übergang im besten Interesse der Mediengruppe RTL Deutschland liegt.«

Bernd Reichart, Jahrgang 1974, begann seine Karriere im Bereich Sportmarketing bei UFA Sports in Hamburg unmittelbar nach dem Studium. Im Jahr 2003 eröffnete er für die Sportrechteagentur Sportfive eine Niederlassung in Madrid, wo er als Marketing Manager tätig war. Im Jahr 2004 wechselte er als Head of Investor Relations zur spanischen Beteiligung der RTL Group, Antena 3. Von 2007 bis 2013 arbeitete er als Managing Director Multichannel für den kommerziellen Fernsehsender Antena 3/At.

Bert Habets, CEO der RTL Group, sagt: »Bernd Reichart verbindet hervorragende Programmierkenntnisse, Managementfähigkeiten und internationale Erfahrung, die er in verschiedenen Führungspositionen innerhalb unserer Gruppe unter Beweis gestellt hat. Unter seiner Führung hat Vox einen großen Sprung in die erste Liga der deutschen Fernsehsender gemacht und mit Hitformaten wie Sing meinen Song, Club der roten Bänder und Die Höhle der Löwen immer wieder zur Primetime-Publikumsführung gewonnen. Ich freue mich, dass wir innerhalb der RTL Group einen so starken und kreativen Marktführer gefunden haben, der unsere Erfolgsgeschichte in Deutschland mit noch lokaleren, exklusiveren Inhalten und ehrgeizigen Expansionsplänen im Bereich Video on Demand fortsetzt. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Bernd und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Position.«