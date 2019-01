News: Kurz und knackig

Die RTL Group führt zum Jahreswechsel das gerade mehrheitlich übernommene Multiplattform-Netzwerk Digimove mit dem Bereich UFA X für digitales Storytelling zusammen. So soll ein integriertes »Powerhouse« für Produktion, Aggregation und Monetarisierung kurzformatiger europäischer Videoinhalte entstehen. Von UFA X wechseln Tobias Schiwek (CEO) und Nancy Julius (COO) in die Geschäftsführung an die Seite von Olaf Herzig (Chief Sales Officer) und Christoph von Schwerin (Chief Financial Officer).