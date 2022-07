News: Kurz und knackig – KW 30/2022

Die Twitter-Führung will die von Elon Musk abgeblasene 44 Mrd. $-Übernahme per Aktionärs-Abstimmung am 13.9. und parallel vor Gericht erzwingen. Seit dem mit Musk vereinbarten Gebot von 54,20 $ je Aktie fiel der Kurs auf 39,34 $. Musk hält 9%.