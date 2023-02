News: Kurz und knackig – KW 5/2023

Zusammen mit den Verbänden BFS, BVB, BVFK, BVK und VSK lädt die BG Freie in der Mediengewerkschaft VRFF am Sonntag 19.02.2023 von 11 bis 14 Uhr zum Berlinale Brunch in den »Knutschfleck« am Alex ein (Panoramastraße 1A unter dem Fernsehturm – neue Anschrift).