Adobe LIVE: Video-Animation und mehr

Abenteuerfotografie, Characterdesign, Video-Animation und fantastische Illustrationen: das sind die Themen bei Adobe Live. Die Livestreams laufen vom 15. bis 17. Januar, jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Gürel Sahin erzählt bei Adobe Live von seinen Abenteuern als Landschaftsfotograf, Studio Kurzgesagt – In a Nutshell erklärt die Welt in Videos, Chantal Horeis nimmt die Zuschauer mit in ihre fantastischen Illustrationen und Johanna Springer zeigt live, wie sie Characters fürs Storytelling entwickelt. Dabei kann man den Kreativen über die Schulter blicken, Fragen stellen und Tricks für die eigenen kreativen Projekte abschauen.

Das Programm im Detail:

Characterdesign im Storytelling 10 – 12 Uhr: Die Illustratorin Johanna Springer zeigt anhand einer Szene, wie sie Characters fürs Storytelling entwickelt.

Die Illustratorin Johanna Springer zeigt anhand einer Szene, wie sie Characters fürs Storytelling entwickelt. Video Animation mit Kurzgesagt – In a Nutshell , 12 – 14 Uhr: Die Videoartisten aus München erklären ihren Zuschauern die Welt und zeigen, wie sie komplexe Dinge einfach darstellen.

Die Videoartisten aus München erklären ihren Zuschauern die Welt und zeigen, wie sie komplexe Dinge einfach darstellen. Illustration von Fantasiewelten, 14 – 16 Uhr: Chantal Horeis, bekannt durch ihre „Song of the Harpy“ – Serie, realisiert eine ihrer Zeichnungen in Photoshop.

Chantal Horeis, bekannt durch ihre „Song of the Harpy“ – Serie, realisiert eine ihrer Zeichnungen in Photoshop. Abenteuerfotografie in den Dolomiten 16 – 18 Uhr: Der Abenteuer- und Landschaftsfotograf Gürel Sahin über seine Erlebnisse in den Dolomiten.

Die Gäste:

10 – 12 Uhr: Johanna Springer / Characterdesign

Johanna Springer ist freiberufliche Illustratorin aus Hamburg. Sie ist seit vier Jahren im Bereich der klassischen Illustration für Verlage, Animationsstudios, Museen und Agenturen tätig. Ihr Fokus liegt auf Characterdesign und Visual Storytelling. Sie arbeitet vorrangig digital, aber in ihren freien Arbeiten taucht sie gerne in die analoge Welt der Aquarell- oder Buntstiftzeichnung ein.

12 – 14 Uhr: Kurzgesagt – In a Nutshell / Video Animation

Nach ihrem Kommunikationsdesignstudium in Münster arbeitete Greta Sennekamp ein Jahr als Freelancer. 2017 stieß sie als Motion Designerin zu »Kurzgesagt – In a Nutshell« und erweckt dort seitdem am liebsten Charaktere zum Leben – je mehr Gestik, desto besser. Philip Laibacher hat Kommunikationsdesign in Aschaffenburg studiert, danach ein Jahr lang gefreelanct und Ausschau gehalten nach einem Designbüro, das perfekt zu ihm passt und umgekehrt. 2015 kam er dann als erster angestellter Illustrator zu »Kurzgesagt – In a Nutshell«. Inzwischen leitet er als Art Director mit das Design Department.

14 – 16 Uhr: Chantal Horeis / Illustration

Chantal ist freischaffende Illustratorin, wohnhaft in Stockholm, Schweden. Neben ihrer Arbeit als Grafikerin für Videospiele exploriert sie ihre eigenen Visionen und Ideen in persönlichen Projekten. 2018 erlangte sie Aufmerksamkeit und Erfolg durch ihre “Song of The Harpy” Serie, ein andauerndes Illustrationsprojekt.

16 – 18 Uhr: Gürel Sahin / Landschaftsfotografie

Gürel Sahin, geboren und aufgewachsen in Kaiserslautern, hat mit der Fotografie seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Im Jahr 2014 hat der Pfälzer sein Studium abgebrochen und sich der Fotografie vollkommen gewidmet und das mit enormen Erfolg. Der Abenteuer- und Landschaftsfotograf wird heute von tausenden Followern gefeiert und verkauft seine atemberaubenden Bilder in der eigenen Galerie.