Vislink: Mehr Lösungen für Wireless-Live-Video

Neue und optimierte Produkte auf Basis von 5G, Hybrid-Funktechnologien und Cloud stellt Vislink bei der IBC2023 vor.

Vislink Technologies wird bei der kommenden IBC2023 seine bekannten, aber auch einige ganz neue Produkte und Technologien vorstellen. Darunter befinden sich 5G-Live-Videolösungen, aber auch andere Technologien, darunter aus dem Hybrid-IP/COFDM-Bereich.

So wird eines der technischen Highlights der Vislink-Präsentation die Nutzung von hybrider IP/COFDM-Technologie sein, wie sie in Produkten wie dem ultrakompakten mobilen Sender Cliq zum Einsatz kommen. Die Hybridtechnik kombiniert die Stärken von IP und des Frequenzmultiplexverfahrens (COFDM), um optimale Übertragungsmöglichkeiten zu schaffen. Diese Technologie wurde entwickelt, um Sendeanstalten eine robustere und flexiblere Übertragungslösung zu bieten, insbesondere in schwierigen Umgebungen, in denen die Signalstabilität entscheidend ist.

Vislink wird außerdem seine Private-5G-Lösungen für Veranstaltungsproduktionen vorstellen, die die Vorteile der 5G-Technologie in Bezug auf hohe Geschwindigkeit und geringe Latenz nutzen.

Die 5G-Lösungen des Unternehmens, darunter der UltraLink Bonded Cellular Encoder, der 5G-Link Transmitter und die Private-5G-Mobilfunknetzlösung 5G 4Live, ermöglichen eine nahtlose Event-Abdeckung und einen verbesserten Austausch von Inhalten in Echtzeit. Diese 5G-Lösung trägt dazu bei, die Art und Weise zu verändern, wie Live-Events produziert und konsumiert werden.

Desweiteren bietet Vislink seine Lösungen für die Remote-Produktion via Cloud an.

Angeführt von der TerraLink-Serie von tragbaren, Rackmount- und kompakten Encodern sind diese flexiblen, kosteneffektiven und skalierbaren cloud-basierten Produktionslösungen maßgeschneidert für moderne Broadcast-Anforderungen und ermöglichen es Unternehmen, ihre Produktions-Workflows zu optimieren und ihre Ressourcen zu maximieren, so der Hersteller. Die cloud-basierten Lösungen von Vislink bieten Produktionsteams die Möglichkeit, aus der Ferne zusammenzuarbeiten und dem Publikum weltweit hochwertige Inhalte zu liefern.

Vislink wird im Rahmen der Messe auch KI-gesteuerte Live-Sport- und In-Studio-Systeme vorstellen, die die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz für eine verbesserte Produktionsautomatisierung und Zuschauerbindung nutzen.

Diese Lösungen, zu denen der IQ vPilot und der IQ SportsProducer gehören, nutzen die KI-Technologie, um Live-Sportveranstaltungen in Echtzeit zu analysieren und den Sendern Erkenntnisse und Empfehlungen zu liefern, die das Zuschauererlebnis verbessern können. Die KI-gesteuerten Systeme sind auch in der Lage, Aufgaben wie Kameraführung/Bildschnitt, Grafikerstellung und die Erstellung von Highlights zu automatisieren.

Zu guter Letzt wird Vislink seine Downlink-Lösungen für Drohnen und Hubschrauber im Einsatz für Electronic News Gathering (ENG) und Live-Sport vorstellen. Ausgestattet mit den hochmodernen Vislink AeroLink- und Aero5-Sendern bieten diese Lösungen Luftaufnahmen für Live-Events und ermöglichen es, atemberaubende Luftaufnahmen zu machen.