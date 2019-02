250 km Bärenfiber

Eines der Aushängeschilder der Berlinale ist der von Uli M. Schueppel konzipierte Kinotrailer, der wieder von Arri in allen benötigten Formaten produziert wurde. Auf dem Festivalserver wird u.a. eine 4k/HDR-Variante vorgehalten, und es liegen Mischungen in Dolby Atmos und 7.1 Surround Sound vor. Arri bietet den Berlinale Talents u.a. Workshops mit dem mexikanischen Kameramann Diego Garcia (»Wildlife«) und zur digitalen Postproduktion an.