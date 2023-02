73. Berlinale eröffnet

Die Berlinale 2023 wurde mit einer Auftaktgala eröffnet.

Am Abend des 16. Februar 2023 wurde im Berlinale Palast im Rahmen einer Auftaktgala die 73. Berlinale gefeiert.

Staatsministerin Claudia Roth, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, Jurypräsidentin Kristen Stewart sowie die Berlinale-Leitung Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian eröffneten die Internationalen Filmfestspiele Berlin.

Im Verlauf der Eröffnungsgala gab es auch eine Live-Video-Schaltung zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Als die Gäste bereits im Saal waren, klebten sich zwei Klimaaktivisten auf dem roten Teppich fest. Der Teppich war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon so gut wie leer, die Protestaktion behinderte daher den Ablauf nicht wirklich und lief weitgehend ins Leere.

Im Anschluss an die Gala wurde als Eröffnungsfilm die Weltpremiere von »She came to Me« von Rebecca Miller als »Berlinale Special Gala« präsentiert. Die Regisseurin und ein Teil des Filmteams stellten den Film im Berlinale Palast vor.

