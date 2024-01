Arri setzt Sundance in Szene

Arri beliefert das prestigeträchtige 40. Sundance Film Festival als offizieller Ausstatter mit hochwertiger Lichttechnik.

Arri und das hundertprozentige Tochterunternehmen Illumination Dynamics statten das Sundance Film Festival mit modernsten Beleuchtungslösungen aus, darunter mit den Scheinwerfern SkyPanel S30-C, SkyPanel S60-C und Orbiter. Diese Leuchten rücken Persönlichkeiten, Stars und aufstrebende Filmschaffende an den Veranstaltungsorten, auf den Bühnen und in den Lounges des 40. Sundance Film Festivals in bestes Licht.

Die klassische SkyPanel-Serie von Arri bietet präzise Farbgenauigkeit mit vollständig dimmbarer LED-Technologie für eine hervorragende Farbmischung. Verbunden mit ihrer kompakten Größe dienen die Scheinwerfer als ideale Werkzeuge für Live-Events. Durch ihre hochwertige Farbwiedergabe und eine große Farbskala erzeugen die SkyPanels eine natürlich wirkende Beleuchtung für alle Haut-Töne.

Der Arri Orbiter bietet alle Vorteile einer punktförmigen Lichtquelle und zugleich satte Farbqualität. Exklusives LED-Design und wechselbare Optiken sorgen für ein äußerst vielseitiges Licht mit hervorragender und präziser Farbwiedergabe. Mit dem Orbiter können Lichtdesigner unverwechselbare Looks für Live-Events erzeugen.

»Wir freuen uns sehr, anlässlich des 40. Sundance Film Festivals mit Arri zusammenzuarbeiten. Wir nutzen ihre innovative Beleuchtungstechnik, um eine dynamische Festivalumgebung zu erzeugen und Filmschaffende auf den Presseveranstaltungen ins rechte Licht zu rücken«, sagt Tammie Rosen, Chief Communications Officer, Sundance Institute.

»Arri fühlt sich geehrt, mit dem Sundance Institute als offizieller Lichttechnik-Ausstatter für dieses besondere, 40. Sundance Film Festival zusammenzuarbeiten«, erklärt Dr. Matthias Erb, Vorstandsvorsitzender von Arri. Dr. Raphael Kiesel, Senior Vice President Business Unit Lighting bei Arri, ergänzt: »Unsere vielseitigen, hochwertigen Beleuchtungslösungen tragen dazu bei, die außergewöhnlichen Talente der Filmwelt, die Sundance jedes Jahr feiert, in bestem Licht zu präsentieren.« Glenn Kennel, President und CEO von Arri Americas, betont: »Arri ist seit vielen Jahren ein aktiver Teilnehmer des Sundance Film Festivals, und 2024 ist keine Ausnahme. Gemeinsam mit Carly Barber, CEO von Illumination Dynamics, sind wir stolz darauf, diese wichtige Plattform für unabhängiges Kino zu unterstützen.«

Das Sundance Film Festival findet vom 18. bis 28. Januar 2024 im US-amerikanischen Park City, Salt Lake City, und im Sundance Resort in Utah statt. Das 1981 von Robert Redford gegründete Festival bringt einem weltweiten Publikum bahnbrechende Independent-Produktionen näher. In der Vergangenheit standen dort immer wieder unabhängige Filmschaffende und Werke im Mittelpunkt, die Unterhaltung und Kultur nachhaltig beeinflusst haben.