Formel 1 kehrt zu Sky Deutschland zurück

Die neue Vereinbarung gilt für 2019 und 2020 und umfasst die Verbreitungswege Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich sowie die deutschsprachigen Rechte in der Schweiz.

Vom ersten Freien Training bis zum Rennen am Sonntag wird Sky das komplette Formel-1-Wochenende live in HD und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens übertragen. Für Sky-Q-Kunden wird es die Formel 1 auch in Ultra HD geben, denn Sky wird alle 21 Rennen live auf Sky Sport UHD übertragen.

Sky-Abonnenten mit dem Sky Sport Paket können die Formel 1 sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go sehen. Zudem können Formel-1-Fans, die noch kein Sky Abonnement haben, die Königsklasse des Motorsports über den Streaming Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen.

Wie bereits in der Vergangenheit wird Sky das komplette Formel-1-Wochenende vom ersten Freien Training bis zum Rennen live in HD und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens übertragen. Neben der klassischen Live-Übertragung wird Sky auf einem weiteren Kanal zusätzliche Perspektiven und Informationen anbieten.

Für Sky Q Kunden besteht zudem die Möglichkeit, auf Sky Sport UHD alle 21 Rennen der Formel 1 live in Ultra HD zu sehen.

Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution von Sky Deutschland, sagt: »Die kompletten Formel-1-Wochenenden live, keine Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens und für Sky Q Kunden auch Übertragungen in Ultra HD: Mit diesem großartigen Paket bieten wir ab der neuen Saison wieder die beste Berichterstattung der Formel 1 im deutschen Fernsehen. Damit hören wir auf die Wünsche zahlreicher unserer Kunden, die die Art, wie wir die Formel 1 zeigen, im vergangenen Jahr vermisst haben.«

Eröffnet wird die Formel-1-Saison 2019 in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Das erste Freie Training der neuen Saison überträgt Sky in der Nacht vom 14. auf den 15. März live, das erste Rennen startet am Morgen des 17. März.