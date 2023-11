Kodak kehrt zurück mit Super-8-Kamera

Kodak will bei der CES in Las Vegas seine Super-8-Filmkamera mit Digitaltechnik und C-Mount präsentieren.

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Januar 2024 Las Vegas will Kodak einen frühen Prototyp einer neuen Kodak Super 8 Kamera zeigen. Kodak hatte diese Kamera bei der CES 2016 als Auftakt einer »Super 8 Revival Initiative« angekündigt. Rund acht Jahre später stellt der Hersteller nun also den »frühen Prototyp« vor.

Die Kamera soll die klassischen Merkmale einer Super 8 Kamera mit digitaler Funktionalität kombinieren. CES-Besucher sollen die Möglichkeit erhalten, ihr eigenes Super 8 Filmmaterial zu drehen und Home Movies auf dem Kodak CES Stand anzusehen.

Die Super 8 Revival Initiative geht weit über die Einführung einer neuen Kamera hinaus, betont der Hersteller. Das Unternehmen hat demnach eine Roadmap erstellt, die eine Reihe von Kameras, Filmentwicklungsdiensten, Postproduktionswerkzeugen und mehr umfasst. »Es ist ein Ökosystem für Film«, sagte Jeff Clarke, Eastman Kodak Chief Executive Officer. »Nach dem 50-jährigen Jubiläum von Super 8 bietet Kodak neue Möglichkeiten, Film als Medium zu genießen und zu schätzen.«

Versuche, analoge und digitale Filmkameras zu verbinden, gab es immer wieder, beispielsweise beim Kickstartet-Projekt »Digital Bolex«, das Joe Rubinstein und Elle Schneider initiierten und auch einige Jahre erfolgreich vorantrieben, bevor sie dann 2016 die Einstellung des Projekts verkündeten. (Mehrere Artikel zur Digital Bolex gibt es hier zum Nachlesen).

Nun scheint also Kodak das Thema einer digitalen Filmkamera nach acht Jahren wieder aufzugreifen, hat aber einen etwas anderen Ansatz, denn die Kamera an sich ist eine Super-8-Kamera, die mit einer Filmpatrone geladen wird. Dabei kann man aus drei verschiedenen Kodak Vision3 Farbnegativfilmen oder Umkehrfilmen wie TRI-X Schwarzweiß-Umkehrfilm und Ektachrome Farbumkehrfilm wählen.

Ein digitales Element der neuen Kamera ist aber ein 4-Zoll LCD-Viewfinder, der sich ausklappen lässt.

Die neue Super 8-Kamera ist mit einem abnehmbaren 6-mm-Weitwinkelobjektiv mit Lichtstärke 1:1,2 für C-Mount ausgestattet. Man kann aber auch andere C-Mount-Objektive oder Adapter nutzen.

Mit dem integrierten Tonaufzeichnungsgerät und der Anschlussmöglichkeit für externe Mikrofone über den 3,5-mm-Eingang direkt am integrierten SD-Kartenleser lässt sich Audio aufzeichnen. Der Audiopegel kann mit Live-Anzeigen auf dem integrierten LCD-Display überwacht werden.







Das bekommt man

Pelican Case

Kodak Super 8 Camera

Wide Angle 6 mm Lens 1:1.2

C-Mount Cap, Lens Cap and Lens Hood

Pistol Grip with trigger

Kodak Super 8 Camera Battery

Micro USB Charging Cable

Kodak Super 8 Camera USB Power Adapter

Cleaning Cloth

Kodak TRI-X Black & White Reversal Film 7266

Getting Started Guide

Das kostet es

Die Kamera soll 5.495. US-Dollar kosten – was natürlich kein Schnäppchen ist. Man muss es sich also leisten können, auf dieser Retrowelle zu schwimmen.

Kameradesign

Kodak hat mit Yves Béhar, Designunternehmer und Gründer von Fuseproject, zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass das Design der neuen Kodak Super 8 Kamera das Aussehen und die Haptik der ursprünglichen Kodak Super 8 Kamera, die 1965 auf den Markt kam, wieder aufgreift.

»Kodak stand schon immer für Innovation, die zugänglich ist und gleichzeitig das Handwerk des Filmemachens vermittelt. Unser Design soll diese beiden Ideale zum Ausdruck bringen. Wir entwerfen die Kodak Super 8 Kamera mit robusten Materialien und neuen ergonomischen Funktionen, um die Bedürfnisse der Super 8 Fans zu erfüllen, egal ob sie Action oder statische Szenen aufnehmen«, so Béhar.

Prominente Unterstützer

Kodak betont, dass Filmproduktionen in jüngster Zeit in Hollywood ein Revival erfahren und führt auch gleich noch etliche Regisseure an, die Kodaks Super 8 Revival Initiative begrüßen und unterstützen, darunter Christopher Nolan, Stephen Spielberg und etliche weitere.