NABShow 2020 mit neuem Termin

Die NABShow 2020 beginnt schon am Wochenende, sie wird von Sonntag bis Mittwoch stattfinden – vom 19. bis 22. April 2020.

Mit der Terminverlagerung schafffe man Besuchern eine Möglichkeit, die Messe am Wochenende zu besuchen. »Da die Branche weiterhin enormen Veränderungen ausgesetzt ist, sind wir bestrebt, uns gemeinsam mit ihr zu entwickeln, um Ausstellern, Teilnehmern und Partnern den besten Nutzen zu bieten«, sagte Chris Brown, Executive Vice President of Conventions and Business Operations der NAB.

Daher werde der Show Floor im kommenden Jahr am Sonntag, den 20. April 2020, anstelle der üblichen Montagmorgenöffnung eröffnet. Die Öffnungszeiten der NAB Show 2020 sind wie folgt:

Sonntag, 19. April – 12:00 Uhr – 18:00 Uhr

Montag, 20. April – 9:00 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag, 21. April – 9:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch, 22. April – 9:00 – 16:00 Uhr