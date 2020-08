Amerikahaus München mit neuem Klang

Nach vierjähriger Bauzeit wurde das Amerikahaus in München wiedereröffnet. Im Zuge der Generalsanierung erhielt es neue Kino- und Beschallungstechnik, für deren Planung die Firma Obermeyer verantwortlich war.

Das Amerikahaus in München wurde 1948 eröffnet und ist heute eine bayerische Kulturinstitution, ein offenes Haus, das sich der Pflege der transatlantischen Beziehungen und der Amerikaforschung widmet. Betrieben wird es inzwischen von der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH, der größten derartigen Institution Deutschlands. Das umfangreiche Veranstaltungsangebot beinhaltet Vorträge, Diskussionen, Seminare, Ausstellungen, Konzerte, Literaturlesungen, Filme und Theateraufführungen in englischer Sprache. Die Veranstaltungen locken jährlich rund 50.000 Besucher an.

Vier Jahre Generalsanierung

Bei den Generalsanierungsmaßnahmen der vergangenen vier Jahre kam der technischen Ausstattung, insbesondere der neuen Kinotechnik und der Sourroundbeschallung sowie der erweiterten Veranstaltungsbeschallung im denkmalgeschützten Umfeld des großen Theatersaals eine besondere Bedeutung zu. Für die komplette Planung dieser Modalitäten war Obermeyer vom Staatlichen Bauamt München I von der Grundlagenermittlung bis zur Objektüberwachung beauftragt worden.

Im Einzelnen umfasste der Auftrag die Bedarfsermittlung, die akustische Einschätzung und schließlich die Planung der gesamten Surround- und Veranstaltungsbeschallung sowie die Mediensteuerung mit allen erforderlichen Schnittstellen unter Einhaltung der Auflagen des Denkmalschutzes. Dazu kamen ästhetische und funktionale Anforderungen. Der Denkmalschutzaspekt stellte dabei die größte Herausforderung dar, da er es unmöglich machte, mit den üblichen großen Lautsprechersystemen zu arbeiten. Stattdessen mussten möglichst kleine Systeme gewählt werden.

Ausgeklügelte Schallsteuerungstechnik für individuellen Einsatz

Projekte wie dieses werden von der »Technischen Ausrüstung Süd«, einem Teil der Obermeyer Planen und Beraten GmbH, betreut. So setzten die Spezialisten der Abteilung Audio-, Video- und Broadcast-Technik eine spezielle »Beam Steering«-Technologie ein, mit welcher der Schall gelenkt und nach Bedarf an die jeweilige Akustik- und Beschallungssituation angepasst werden kann. Dies erfolgt durch die Veränderung der Abstrahlcharakteristik der Front-Lautsprecher und ermöglicht eine besonders homogene Schallverteilung in Abhängigkeit der Veranstaltungs-Art: druckvoll für den Kinobetrieb, zurückhaltend aber klanglich transparent für Musik und klar in der Verständlichkeit bei Sprachveranstaltungen.

Nur durch auf den Raum und die Veranstaltungsart angepasste, mobil geplante Systeme mit einer ausgeklügelten und hocheffizienten Steuerungstechnik war es möglich, diese Individualität zu gewährleisten, so Obermeyer. Dadurch konnten komplexeste Einstellungsvorgänge automatisiert und damit die Bedienung so einfach wie möglich gestaltet werden.