News: Kurz und knackig – KW 14.19

Für England prognostiziert DigitalTV Research 26,432 Mio. SVoD-Kunden bis 2023. Zum Vergleich: 3,815 Mio. in Deutschland, 2,71 Mio. in Spanien und knapp 2 Mio. in Italien. Zeitgleich sinken die Umsätze von PayTV in Westeuropa leicht von 28,9 auf 27,3 Mio. Dollars. Die Umsätze mit OTT springen von 2018 bis 2023 hingegen von 14,8 auf 23 Mio. Dollar, so die Analysten.