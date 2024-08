News: Kurz und knackig – KW 32/2024

Allein das Olympia-Opening in Paris erreichte in Frankreich 23,4 Mio. Linearzuschauer – das sind 83,3%. In den USA schauten 28,6 Mio., am Startwochenende wurde 11,1 Mrd. Minuten gestreamt – das sind 65% mehr als in Tokio 2021. Die Stream-Plattformen von Warner Discovery melden nach zwei Tagen etwa 1 Mrd. gestreamte Minuten – das siebenfache im Vergleich mit Tokyo .