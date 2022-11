News: Kurz und knackig – KW 45/2022

Am 15. November schaltet die ARD ihren Kanal »Test-R« über Astra 19,2 Grad Ost ab. Damit soll die dynamische Programmumschaltung mittels »Program Management Tables« (PMT) an Endgeräten getestet werden. Das ermöglicht Auseinanderschaltungen der regionalen Fenster. Der Dienst werde demnächst als »ARD-Test R« auf dem Transponder 1039 aufgenommen. Am 15.11. schaltet die ARD auch Tagesschau24, One, Arte und Phoenix in Standard-Auflösung auf Astra ab.