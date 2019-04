Tobias Kronenwett bei Riedel

Riedel Communications hat Tobias Kronenwett zum Head of Sales Scandinavia ernannt. Kronenwett wechselt von SonoVTS zu Riedel.

Kronenwett berichtet an Sales Director Jens Miedek und kann auf nahezu 20 Jahre Vertriebserfahrung in den Bereichen Audio und Broadcast zurückblicken.

»Tobias ist ein starker Neuzugang für unser Team, gerade wenn es um den weiteren Ausbau unserer Marktpräsenz in Norwegen, Schweden und Dänemark geht«, sagt Martin Berger, Chief Sales Officer, Riedel Communications. »Er bringt nicht nur langjährige Erfahrung in Vertrieb und Produktmanagement bei Unternehmen wie Lawo und SonoVTS mit, sondern verfügt auch über fundierte technische Kenntnisse in der Audiotechnik und im Bereich Mischpulte, was bedeutende Synergien für unsere Kunden und ihre Projekte schaffen wird.«

Vor seinem Wechsel zu Riedel war Kronenwett Head of Business Development bei SonoVTS Media, wo er ein Partnernetzwerk und Vertriebskanäle für alle Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens aufbaute. Davor war er zehn Jahre bei Lawo International in der Schweiz tätig, zuletzt als Vice President of Sales für Mittel- und Südamerika. Bei Lawo war Kronenwett auch für Vertrieb und Business Development in Irland und Großbritannien sowie in Spanien und Portugal zuständig. Zuvor war er im Deutschland-Büro von Lawo als Junior Product Manager für Audio- und Live-Produktionen tätig.

Während seines Studiums der Publizistik, Medientechnik und des Internationalen Managements an der WES Karlsruhe und der Universität Karlsruhe unterstützte er als freier Bild- und Tontechniker bekannte deutsche Sender wie das ZDF und den SWR.