News: Kurz und knackig – KW 22/2019

Für den 23. Jahrgang 2019 wurde der Wettbewerb für digitale Werke in 10 Kategorien ausgerufen. Neu ist ein Preis für »Beste In Game-Graphics«. Einreichungen werden bis zum 30. Juni angenommen. Die Preisverleihung steht am 2. November in München am Beginn der Animago Conference (bis 5.11.).