News: Kurz und knackig – KW 5/2022

Die Gewinnprognose für das am 31. März endende Geschäftsjahr wurde auf umgerechnet 6,6 Mrd. € angehoben. Schwierigkeiten mit der Playstation 5 will man offenbar durch Zukauf des Spielestudios Bungie für 3,6 Mrd. $ lösen. Allerdings hält Microsoft hält weiter Rechte an dessen Leadprodukt »Halo«. Sony muss sich auf »Destiny« stützen.