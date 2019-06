News: Kurz und knackig – KW 23/2019

Der SVoD-Weltmarkt steigt bis 2024 um 86 Prozent, das Potenzial soll sich in Westeuropa verdoppeln und die US-Konzerne, zu denen sich Disney gesellt, halten mit. Da will sich Berlusconi einen starken Platz durch Allianzen sichern. Canal+ kauft M7. Wesentlich weiter von einer Realisierung entfernt ist 5G Broadcast. Ein deutscher Gesetzentwurf greift u.a. den journalistischen Informantenschutz an …