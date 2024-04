News: Kurz und knackig – KW 15/2024

Laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Tod der Kamerafrau Hannah Gutierrez-Reed am Set von »Rust« hatte der Todesschütze, Schauspieler und Produzent Alec Baldwin, am Set keinerlei Selbstkontrolle und u.a. andere beschimpft. Das habe »zu Sicherheitsbeeinträchtigungen am Set beigetragen«. Baldwin droht ein Urteil wegen fahrlässiger Tötung.