News: Kurz und knackig – KW 39/2023

Die SVOD-Umsätze steigen bis 2029 global auf 127 (2023: 107) Mrd. $, so Digital TV Research. Mit je 2 Mrd. $ gewinnen die Anbieter am stärksten in den USA und China; in Deutschland ist es 1 Mrd. $. Netflix bleibt mit knapp 34 Mrd.$ Umsatzprimus, gefolgt von Disney+ (13,6 Mrd. $).