Sky Deutschland baut Stellen in Unterföhring ab

Von den rund 2.000 Mitarbeitern von Sky in Unterföhring soll eine zweistellige Zahl gehen — auch eine niedrige zweistellige Zahl weiterer Führungskräfte.

Nach der Übernahme durch Comcast, wird bei Sky Personal abgebaut. Das betrifft auch Sky Deutschland in Unterföhring bei München.

In einem Interview für das Handelsblatt erklärte Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt, dass das Unternehmen in der Zentrale in Unterföhring einen Personalabbau im zweistelligen Bereich umsetzen werde. Auch eine niedrige zweistellige Zahl weiterer Führungskräfte werde gehen müssen. Dafür solle unter anderem ein »Freiwilligenprogramm« aufgelegt werden — sprich: Abfindungen.

Sky beschäftigt in Unterföhring rund 2.000 Mitarbeiter. Weder Kostendruck, noch Streaming-Konkurrenz, würden aber den Personalabbau diktieren, erläutert Schmidt. Für Sky gelte es vielmehr, »sich immer wieder ein Stück weit neu zu erfinden«, erklärte er. Sky stelle unverändert auch neue Mitarbeiter ein, man suche nun allerdings »andere Kompetenzen«.

Das »Freiwilligenprogramm« soll bis September 2019 abgeschlossen sein.

