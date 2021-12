EMG baut Führungsteam aus

Neil Jones und Malcolm Swatton gehören nun zum Führungsteam von EMG.

Die EMG Group hat die Ernennung von Neil Jones zum Chief Commercial Officer (CCO) und Malcolm Swatton zum Chief People Officer (CPO) bekannt gegeben.

Neil Jones ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit und kommt neu zu EMG, nachdem er sechs Jahre lang als Investor und Beiratsmitglied bei Redbud Media und Catalytic Studios tätig war. Er soll EMG bei der Skalierung des Unternehmens und der Beschleunigung des Umsatzwachstums unterstützen. Zuvor war Jones unter anderem Interim-SVP bei Discovery, Global Managing Director of Key Accounts bei Informa und Chief Commercial Officer bei Johnstone Press. Er begann seine Karriere bei Saatchi and Saatchi im Bereich Media Planning & Buying.

Der erfahrene HR-Profi Malcolm Swatton wechselt nach seiner Tätigkeit als HR-Berater zu EMG. Malcom wird EMG bei der Entwicklung einheitlicher HR-Prozesse, der Einführung von Spezifikationen, KPIs und Employee Rewards in der gesamten Gruppe leiten. Er verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung, unter anderem als Chief People Officer bei Aspria, Global Head of Human Resources bei der Universal Music Group und Group Human Resources Director bei ITV Digital.

Shaun Gregory, CEO von EMG, sagte: »Wir freuen uns, Neil und Malcom im EMG-Team begrüßen zu dürfen. Neil ist ein Experte, wenn es darum geht, den Wandel voranzutreiben, das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und nachhaltige Gewinne zu erzielen. Seine Fähigkeiten und seine umfangreiche Branchenerfahrung werden sich für EMG als unschätzbar erweisen. Malcolm verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung von Geschäftsentwicklungen und im Veränderungsmanagement in verschiedenen Sektoren, unter anderem in den Bereichen Medien, Fernsehen, Rundfunk und Digital. Seine Branchenkenntnisse machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Führungsteams von EMG.«

Neil Jones, CCO von EMG ergänzt: »Ich freue mich, dem EMG-Team beizutreten, um bei der Neudefinition des kommerziellen Geschäftsmodells zu helfen, die ehrgeizigen Wachstumspläne des Unternehmens zu stärken und die Möglichkeiten zur Erschließung neuer Einnahmequellen zu verbessern.«

Malcom Swatton, CPO von EMG, fügt hinzu: »Es ist eine Ehre, bei einem führenden Unternehmen im Broadcast-Bereich wie EMG tätig zu sein. Das ist eine große Chance, den progressiven Wandel in einem marktführenden Unternehmen zu unterstützen, und ich freue mich darauf, Teil dieser Transformation zu sein.«