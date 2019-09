IBC2019: Kein Kommentar zur Scisys-Übernahme

Schon im Juni 2019 veröffentlichte das kanadische Unternehmen CGI ein Barangebot zur Übernahme von Scisys. Zur IBC2019 gab es dazu aber keinen offiziellen Kommentar.

Für Scisys gibt es ein Übernahmeangebot: rund 88,7 Millionen Euro will das kanadische Unternehmen CGI für Scisys bezahlen.

In unserer Branche ist Scysis durch Radio- und TV-Systeme wie Dira und OpenMedia bekannt. Scisys ist aber auch in den Bereichen Raumfahrt und Verteidigung tätig. In Deutschland arbeiten insgesamt rund 360 Scisys-Mitarbeiter, insgesamt arbeiten bei Scisys rund 670 Mitarbeiter.

Das kanadische Unternehmen CGI wurde 1976 gegründet und ist ein unabhängiger Anbieter von IT- und Business-Consulting-Dienstleistungen. Rund 77.000 Mitarbeitern weltweit sind in den Bereichen Systemintegration, Outsourcing Services bis hin zu Intellectual-Property-Lösungen aktiv. Der Jahresumsatz von CGI beträgt über 11.5 Milliarden kanadische Dollar. In Deutschland sind an 19 Standorten rund 4.000 Mitarbeiter für CGI beschäftigt.

Schon im Juni 2019 gab CGI ein Barangebot in Höhe von 254,15 Pence pro Aktie bekannt. Damit will das kanadische Unternehme das gesamte ausgegebene und auszugebende Stammkapital von Scisys über seine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft CGI Group Holdings Europe Limited erwerben. Das Angebot wird vom Scisys-Aufsichtsrat, welcher 25% des ausgegebenen Aktienkapitals repräsentiert, einstimmig empfohlen. Das Angebot bewertet das gesamte ausgegebene und auszugebende Stammkapital von Scisys mit circa 78,9 Millionen Britischen Pfund (etwa 88,7 Millionen Euro).

CGI teilt mit, dass der Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2019 erwartet werde.