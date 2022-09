Ross Video bestätigt Vereinbarung zur Übernahme von Spidercam

Ross Video hat sich auf die Übernahme des österreichischen Unternehmens Spidercam geeinigt.

Spidercam feierte sein Fernsehdebüt im Jahr 2005 und ist heute Marktführer im Bereich modernster Kabelkameralösungen, die für einzigartige Außenaufnahmen von Sportveranstaltungen, Konzerten, E-Sports-Events und TV-Shows auf der ganzen Welt eingesetzt werden.

»Die Technologie von Spidercam erzeugt einfach spektakuläre Bilder, und wir sind begeistert, sie in unser Produktionsuniversum zu integrieren«, sagt David Ross, CEO von Ross Video. »Wir sind entschlossen, die hervorragende Kundenerfahrung von Spidercam als Teil von Ross fortzusetzen und gleichzeitig noch mehr Möglichkeiten für noch mehr Kunden anzubieten. Ich persönlich liebe Kabelkameras einfach, sie sind eine so beeindruckende und dramatische Technologie.«

Das Spidercam-System trägt eine Broadcast- oder Cine-Kamera und kann präzise computergesteuert im 3D-Raum positioniert werden. Es wird an vier Seilen mit schnell und exakt steuerbaren Winden aufgehängt, an denen eine Kameraplattform montiert ist. An dieser Plattform hängt ein stabilisierter Remote-Kopf, an dem wiederum eine HD- oder 4K-Kamera hängt. Das gesamte System lässt sich innerhalb des abgedeckten 3D-Raums exakt navigieren, die Kamera kann geschwenkt und geneigt werden. Die Vermietung des Systems umfasst einen begleitenden Techniker, einen Piloten und einen Kameramann. Der Hersteller hat kürzlich auch eine stationäre Mini-Lösung für kleinere interne Produktionsumgebungen eingeführt.

»Teil von Ross Video zu werden, ist eine unglaubliche Gelegenheit, das Potenzial von Spidercam voll auszuschöpfen«, sagt Herbert Neff, CEO von Spidercam. »Wir freuen uns auf die Vorteile, die sich aus der Integration unserer Kamerasysteme und unseres Dienstleistungsangebots in ein hochinnovatives, echtes End-to-End-Live-Produktionsunternehmen ergeben. Wir haben bereits bei der Produktion von Live-Augmented Reality mit der Kombination unserer und Ross‘ Technologie zusammengearbeitet, und es gibt noch viel mehr, was wir in Zukunft tun können. Unsere Kameralösungen erweitern die aktuellen Roboterlösungen von Ross Video und bieten einzigartige und kreative Bilder.«

Zu den bemerkenswerten Produktionsarbeiten von Spidercam gehören große internationale Sportligen und -turniere, Preisverleihungen, Unterhaltungsveranstaltungen und E-Sports-Wettbewerbe, die weltweit gesehen werden.

Spidercam hat seinen Hauptsitz im österreichischen Feistritz im Rosental und verfügt über Serviceeinrichtungen in Hamburg und Kennesaw (Georgia), sowie über ein Joint Venture mit Gravity Media, um den australischen Markt zu bedienen.