News: Kurz und knackig – KW 41/2019

»Gemini Man« lief zur Premiere im TCL Chinese Theatre in LA im Drehformat 4k/3D/120fps. Christie stellte dafür ein spezielles Cinity System zur Verfügung mit zwei Laserprojektoren CP4450-RGB-HFR, das bis 28 Footlambert Helligkeit lieferte. Diese Ausspielung wird sonst nur in ausgewählten Kinos Asiens gezeigt. Für das Massenabspiel gibt es Kopien in 2D/4k/24fps, 3D/2k/60fps und für Dolby Cinema in 3D/2k/120fps.