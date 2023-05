News: Kurz und knackig – KW 19/2023

Der BR schaltet seinen unterfränkischen UKW-Füllsender Burgsinn ab. Die betroffenen fünf Programme der Anstalt sind von dort per DAB+ und per UKW von benachbarten Standorten empfangbar. Der BR hatte im Februar am Burgberg (Oberallgäu) und 2021 – gemeinsam mit Privatradios – am Sender Mittenwald auf UKW verzichtet.