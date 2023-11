News: Kurz und knackig – KW 47/2023

Forderungen des noch nicht verabschiedeten RBB-Staatsvertrages nach mehr Regionalität vorauseilend beginnt der Sender Änderungen am TV-Vorabend. Ab dem 15.1. läuft von 18 Uhr bis zu den Ländernachrichten um 19.30h Uhr »Der Tag in Berlin & Brandenburg«. »schön + gut« wurde bereits eingestellt, der Talk »Studio 3« folgt am 15.12. Die Sendezeit füllen Wiederholungen.