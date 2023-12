News: Kurz und knackig – KW 51/2023

Nach Zustimmung der Parlamente von Berlin und Brandenburg und kurzfristigem Austausch der Ratifikationsurkunden kann der neue RBB-Staatsvertrag mit den umstrittenen Vorschriften am 1. Januar in Kraft treten. Die Regierungsfraktionen stimmten dafür. In Brandenburg stimmten AfD und FW dagegen, die Linksfraktion enthielt sich. In Berlin enthielten sich Linke und Grüne, AfD votierte dagegen.