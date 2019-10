Nachwuchsfestival: 39. Filmschoolfest Munich

Beim 39. Filmschoolfest Munich präsentieren Filmstudierende aus 23 Ländern ihre 42 Kurzfilme aus aller Welt: vom 17. bis 23. November 2019 im Filmmuseum München.

Das diesjährige Motto des Filmschoolfest Munich lautet »Framing the Future« und stellt Fragen: Wie schauen wir in die Zukunft? Wie können Kurzfilme dazu beitragen, die Chancen und Gefahren der Zukunft aufzuzeigen?



42 Filme aus 23 Ländern und von 34 Filmhochschulen schickt die Auswahl-Jury bestehend aus Leonie Stade, Neven Samardžić und Egle Cepaite dieses Jahr in den Wettbewerb, darunter 28 Spielfilme, neun Dokumentarfilme und fünf Animationsfilme. Sie stammen aus Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Ecuador, Finnland, Frankreich, Hongkong, Indien, Israel, Kanada, Myanmar, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Türkei, Ungarn und USA. So breit wie das geografische ist dabei auch das thematische Spektrum, das die kurzen und mittellangen Filme abdecken.



»Die Jugend ist in Bewegung, insbesondere auf den Plätzen und in den Straßen der Großstädte bei den ‘Fridays for Future’-Demonstrationen. Aber auch im Kino werden vermehrt junge, frische Stimmen laut, die nicht auf bloßes Entertainment aus sind, sondern auf globale gesellschaftliche Themen klug und aufschlussreich Bezug nehmen. In ihren Kurzfilmen setzen sich Filmstudent/innen aus aller Welt verstärkt mit unserer konfliktreichen Zeit auseinander und finden dabei oft das Politische im Privaten. Ich freue mich sehr, dass wir viele der jungen Regisseur/innen nach München einladen konnten. So können sie ihre Filme persönlich vorstellen und mit dem Publikum in direktem Austausch diskutieren«, so Festivalleiterin Diana Iljine.

Preise, Wettbewerbe

Insgesamt 56.500 Euro gibt es im Rahmen des Filmschoolfest Munich insgesamt zu gewinnen, dank diverser langjähriger Preisstifter. Die Preise werden am 23. November 2019 im Rahmen einer Abschlussveranstaltung verliehen.

Lange Tradition haben auch die beiden Sonderwettbewerbe, »Hofbräu Trophy« (Staatliches Hofbräuhaus in München) und »Climate Clips Award« (Nagelschneider Stiftung). Diese Preise werden am 17. November im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung verliehen.

Weitere Veranstaltungen

An zwei Vormittagen finden in der HFF München (Bernd-Eichinger-Platz 1, Rotes Kino) die »Filmschool Lectures« in Zusammenarbeit mit der HFF statt. Der Eintritt zu diesen Rahmenveranstaltungen ist frei, sie finden auf Englisch statt. Am 19.11.2019 stellt Anja Metzger, Head of FilmCommission Bayern unter dem Titel „Bavaria! Film! Producing!“ den Filmstandort Bayern vor und beantwortet auch die Frage, welche Fördermöglichkeiten es für internationale Produktionen gibt. Am 21.11.2019 gehen die Filmproduzenten Oliver Simon und Oda Schaefer von K5 Film / International unter dem Titel »Drinks with Don Draper. The Art of World Building.« der Frage nach, wie man einen eigenen Kosmos kreieren kann, ohne dass dieser zwei Tage später schon wieder in sich zusammenfällt.

Eingerahmt wird das Programm des internationalen Wettbewerbs des Filmschoolfest Munich von zwei HFF-Specials. In diesen Programmblöcken werden aktuelle Produktionen der Hochschule für Fernsehen und Film München präsentiert.