Rohde & Schwarz weiter auf Wachstumskurs

Rohde & Schwarz hat sein Geschäftsjahr 2018/2019 erfolgreich abgeschlossen. Sowohl Umsatz als auch Auftragseingang haben neue Höchstwerte erreicht, teilt das Unternehmen mit.

Rohde & Schwarz hat sein Geschäftsjahr 2018/2019 (Juli bis Juni) mit einem Umsatz von 2,14 Milliarden Euro (+4,9 Prozent) und einem Auftragseingang von 2,45 Milliarden Euro (+10,6 Prozent) abgeschlossen. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhte sich weltweit von 11.500 auf rund 12.100 zum 30. Juni 2019.

Aus Sicht des Unternehmens haben sich die konsequente Ausrichtung auf die Themen Vernetzung und Sicherheit sowie die hohen Investitionen der letzten Jahre ausgezahlt. Trotz der verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Prognosen erwartet der Konzern weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung.

In der Broadcast-Branche sind für Rohde & Schwarz die Themen 5G und HDR interessant sowie die Übernahme von Pixel Power. Für den Konzern insgesamt spielen aber andere Bereiche wahrscheinlich noch eine wichtigere Rolle.

5G-Mobilfunk nimmt Fahrt auf

Im Mobilfunksektor hat die kommerzielle Einführung der fünften Mobilfunk-Generation (5G) begonnen. Dafür waren steigende Investitionen in die Infrastruktur erforderlich, an denen die Rohde & Schwarz-Messtechnik insbesondere mit Produkten für den Basisstationstest sehr gut partizipieren konnte. Für den Test von 5G-Endgeräten wurde eine neue Generation von Testern und Over-the-Air-Messkammern vorgestellt, die bei den Herstellern auf lebhaftes Interesse stößt. Durch die Aufrüstung der Mobilfunknetze steigt auch der Bedarf an Netzwerkqualitätsmesstechnik spürbar an. Rohde & Schwarz bedient diese Nachfrage mit einem kompletten Produktportfolio für alle Phasen im Lebenszyklus eines Mobilfunknetzes.

Alles für die dateibasierte Studiotechnik

In den Broadcast-Studios ist die technische Umrüstung für die Unterstützung ultrahochauflösender HDR-Formate in vollem Gange. Rohde & Schwarz unterstützt diesen Prozess mit modernsten Produkten für Ingest, Postproduktion und Playout. Mit der Übernahme des britischen Unternehmens Pixel Power 2019 hat Rohde & Schwarz seine Position auf diesem Gebiet weiter gestärkt.

Zunehmende Fahrzeugintelligenz treibt Automotive-Geschäft

Positive Impulse für das Messtechnikgeschäft kamen auch aus der Automobilindustrie. Die hohen Entwicklungsaufwendungen für Fahrerassistenzsysteme und das autonome Fahren spiegeln sich in einer wachsenden Messtechniknachfrage wider. Rohde & Schwarz bietet ein breites Portfolio an Testlösungen für V2X, Radar, eCall, Konnektivität und Automotive-Busse, zum Beispiel einen einzigartigen Tester für Radarsensoren.

Gute Nachfrageentwicklung in der Sicherheitstechnik

Die Entwicklung der Sicherheitsscanner-Sparte übertraf die Erwartungen. Zahlreiche Flughäfen auf drei Kontinenten haben inzwischen Rohde & Schwarz-Scanner installiert. In naher Zukunft wird der Konzern ein weiteres Modell einführen, das für Einsatzszenarien mit besonders hohem Personenaufkommen im Non-Aviation-Bereich geeignet ist. Mehrere weltweit beachtete Vorkommnisse mit Drohnen im Flughafenumfeld zeigten im letzten Jahr einmal mehr die Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen auf. Mit seinem Drohnenerfassungssystem bietet Rohde & Schwarz eine einsatzerprobte Lösung an, die neben den Drohnen auch ihre Piloten orten kann. Die steigende Nachfrage nach dem System und die Marktprognosen für Anti-Drohnen-Systeme lassen weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung erwarten.

Software-defined Networking überzeugt Großfilialisten

Die hundertprozentige Rohde & Schwarz-Tochter Lancom Systems, der führende europäische Hersteller von Netzwerkinfrastrukturlösungen für Wirtschaft und Verwaltung, verzeichnete auch im abgelaufenen Geschäftsjahr ein solides Wachstum. Etliche Großfilialisten des Einzelhandels und weitere Großunternehmen mit vielen Niederlassungen betreiben ihre Netze mit Lancom-Technik. Mit der zur Jahresmitte übernommenen Verantwortung für die Firewall-Sparte der Rohde & Schwarz Cyber-Security bietet Lancom nun die komplette Netzwerktechnik inklusive der Cyber-Sicherheitskomponenten aus einer Hand an.

Rohde & Schwarz sichert digitale Souveränität der Streitkräfte

Weltweit treiben auch die Streitkräfte ihre Digitalisierung voran. Rohde & Schwarz hat sich mit seinen fortschrittlichen Kommunikationslösungen eine aussichtsreiche Position als Technologiepartner dafür erarbeitet. So wurden bereits 8.000 Flugfunkgeräte ausgeliefert. Mehr als 40 Seestreitkräfte nutzen Rohde & Schwarz-Funktechnik. Im Bereich Marinekommunikation konnte Rohde & Schwarz weitere strategisch wichtige Großaufträge gewinnen. Dies gelang nicht zuletzt dank der Positionierung des Unternehmens als gesamtverantwortlicher Systemintegrator. Die neueste Generation software-definierter Funksysteme von Rohde & Schwarz ermöglicht die Entwicklung eigener Kommunikations- und Verschlüsselungsverfahren durch den Kunden. Die neue Produktmarke Soveron betont diesen für Kunden wichtigen Aspekt der Unabhängigkeit. Soveron-Technologie kommt etwa beim Projekt »Panzergrenadier / Infanterist der Zukunft« zum Tragen, mit dem die Bundeswehr zur schnellen Nato-Eingreiftruppe beitragen wird.

Fokussierung auf Wachstumsmärkte

Mit der Konzentration auf perspektivisch wachstumsstarke Marktsegmente der Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik blickt das Unternehmen auch auf die kommenden Jahre mit Zuversicht.