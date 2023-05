Qibb: Wachstumskurs mit neuer Geschäftsführung

Nach der erfolgreichen Produkteinführung von Qibb übernehmen Jonas Michaelis und Roman Holzhause die Verantwortung bei Techtriq.

In der Techtriq GmbH übernehmen ab sofort Jonas Michaelis als CEO und Roman Holzhause als CTO die Verantwortung. Das Team legt nun den Fokus darauf, die cloud-native Integrationsplattform in weiteren, internationalen Märkten verfügbar zu machen.

Nach einer mehrmonatigen Übergabe der Zuständigkeiten wechseln die bisherigen Geschäftsführer Peter Nöthen und Thomas Müller in den neu gegründeten Beirat und werden das Techtriq-Team weiterhin in beratender Funktion begleiten.

In den vergangenen Monaten hatten Jonas Michaelis als Head of Operations und Roman Holzhause in seiner Funktion als Head of Development kontinuierlich und in engem Austausch mit Peter Nöthen und Thomas Müller alle operativen und strategischen Aufgaben von der bisherigen Techtriq-Geschäftsführung übernommen.

Die Experten hatten entscheidenden Anteil an der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung von Qibb, was die Basis bildet für dessen konsequente Weiterentwicklung. Zusammen mit dem rund 20-köpfigen Team und dem bisherigen Geschäftsführer-Duo haben Jonas Michaelis und Roman Holzhause seit Februar bzw. Juni 2021 damit Qibb erfolgreich als weltweit führende Integrationsplattform für Media-Workflows etabliert. Dieses Momentum werden die neuen Geschäftsführer und das Qibb-Team nutzen, um den Wachstumskurs fortzusetzen – mit verstärkten Vertriebsaktivitäten in internationalen Märkten und Branchen sowie der konsequenten Erweiterung der Plattform um neue Produkt-Features. Peter Nöthen, Gründer und CEO der Qvest Group sowie CEO der RSBG Ventures und RSBG ICT, sowie Thomas Müller, CTO der Qvest Group, bleiben im Beirat der Techtriq GmbH Ratgeber des Teams von Qibb. Den Beirat komplettiert Florian Götz, Venture Capital Analyst bei RSBG Ventures.

Mit dieser Struktur der verjüngten Geschäftsführung, dem Beirat mit ausgeprägter Technologie-Expertise sowie dem etablierten Techtriq-Team wird das Unternehmen die Integrationsplattform Qibb konsequent weiterentwickeln. Das Angebot an besonders effektiven Adaptern (Nodes) und Integrationen (Flows) soll in den kommenden Monaten und Jahren kontinuierlich ausgebaut werden – etwa mit einer Auswahl von bis zu 100 Nodes noch vor Ende des dritten Quartals 2023.

Qibb gilt als die wegweisende Integrationsplattform zur Erstellung und Pflege von Low-Code-Medien-Workflows entlang der digitalen Medienlieferkette. Im Januar 2023 war Qibb die weltweit erste Integrationsplattform für Medien, in der die gesamte Funktionalität der OpenAI API integriert wurde. Die besonders hohe Performance von Qibb hinsichtlich der Orchestrierung von effizienten Cloud-basierten Arbeitsabläufen wurde im April dieses Jahres zudem von zwei Fach-Jurys bestätigt: bei der erstmaligen Präsenz von Qibb auf der NAB Show in Las Vegas wurde die Integrationsplattform ausgezeichnet mit dem IABM BaM Award sowie mit dem NAB Product of the Year Award.

Jonas Michaelis, CEO der Techtriq GmbH: »Wir möchten Peter und Thomas unseren Dank aussprechen, da sie Qibb in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt und den Grundstein für den derzeitigen Erfolg gelegt haben. Als neue Geschäftsführung freuen wir uns nun darauf, Qibb zusammen mit einem erstklassigen Team weiter auszubauen und weltweit als führende Integrationsplattform für Medienworkflows zu etablieren.«

Roman Holzhause, CTO der Techtriq GmbH: »Wir zielen darauf ab, die Art und Weise, wie Integrationen und Workflows in der Medienbranche durchgeführt werden, mit modernen Low-Code-Ansätzen und künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Unser Ziel ist es, Drittanbieter-APIs leicht zugänglich zu machen, damit unsere User das Beste aus ihren Produkten herausholen und letztendlich eine höhere Effizienz und Produktivität in ihren Workflows erreichen können. Ich bin überzeugt, dass unser Team und unser Produkt weiterhin für Veränderungen und Innovationen in dieser aufregenden Branche sorgen werden.«

Bereits im Jahr 2018 hat Qvest einen innovativen Produktansatz für eine zukunftsweisende Multicloud-Management-Plattform präsentiert und sich dazu mit Kunden aus dem Media- und Broadcasting-Sektor eng ausgetauscht. Das Konzept wurde kontinuierlich weiterentwickelt und unter dem Produktnamen Qvest.Cloud zur Marktreife gebracht. Als Ausgründung von Qvest und Tech-Inkubator für innovative und smarte Technologieprodukte entwickelt Techtriq seit 2020 die Integrationsplattform Qibb eigenständig weiter. Das Qibb-Team stellt den Usern eine umfassende und Cloud-native Plattform bereit, die alle Aspekte ihrer Medien-Workflows von der Planung, Erstellung bis hin zur Verteilung und Analyse nahtlos und maximal effizient verbindet.