Rohde & Schwarz in der Cloud

Ciarán Doran über Software- und Cloudlösungen von Rohde & Schwarz und den Trend hin zur Virtualisierung.

Einige der Broadcast-Lösungen von Rohde & Schwarz sind bereits als Software und Cloudlösungen verfügbar – ein Trend, der sich sukzessive fortsetze, so Ciarán Doran, Director of Marketing, Broadcast and Media bei Rohde & Schwarz.

Der Medienserver Venice beispielsweise unterstützt seit 2021 auch 4K/Ultra-HD-Signale, sowohl über den 12G- als auch den 2SI-Standard. Nun ist es aber auch möglich, Cloud-Funktionen für Ingest, Transcoding und Studio-Playout zu nutzen. Dabei nutzt man die Public Cloud mit vorhandener Speicherhardware, und der Content wird zwischen der jeweiligen Facility und der Cloud synchronisiert. Es ist möglich, Studiocontent direkt an die Master-Steuerung zur geplanten oder sofortigen Ausspielung weiterzuleiten. Auch Monitoring und Multiviewing aus der Cloud, etwa mit Prismon, ist nun möglich.

Auch die Master Control- und Playout-Lösungen Streammaster und Gallium von Pixel Power bieten nun eine Cloud-Anbindung, so Ciarán Doran. Pixel Power nutzt ebenfalls die Public Cloud und bietet Master Control Playout-Workflows aus der Cloud sowie eine On Premise-Lösung an. Inhalte, die in die Studio-Cloud eingespielt werden, können für das Playout zur Verfügung gestellt werden. Mit integrierter Software-Definition, Virtualisierung, Monitoring und Multiviewing steht nun ein leistungsstarkes Portfolio für Playout- und Transmissions-Suiten in einem einzigen System zur Verfügung.

Im Bereich der Postproduktion hebt Doran die Bedeutung der Clipster-Plattform hervor. Sie ist bereits seit vielen Jahren die Standardlösung für das Mastering und die Distribution von Spielfilmen und TV-Serien. Die neue Clipster-Plattform bietet mehr Funktionalität für ein breiteres Publikum zu einem günstigeren Preis und ist nun in der MKII-Variante erhältlich. Darüber hinaus hat R&S vor kurzem seine spezielle Speicherlösung für die Postproduktion, SpycerNode SC, auf den Markt gebracht, die hohe Rechenleistung, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Postproduktions-Workflows bietet.

Auch im Transmission-Bereich gibt es bei Rohde & Schwarz interessante Neuheiten für den Medienbereich. 5G Broadcast definiert die Art und Weise, wie Inhalte mobil übertragen werden, neu, betont Ciarán Doran und erläutert, dass es dank der 5G Broadcast Entwicklungen von Rohde & Schwarz möglich werde, Inhalte sehr effizient an die mobilen Endgeräte vieler Empfänger zu distribuieren.