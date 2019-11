ComLine ist Exklusivdistributor für Datavideo in Deutschland

Datavideo Technologies Europe BV aus Utrecht und ComLine geben eine exklusive Vertriebspartnerschaft für Deutschland bekannt.

Als in Deutschland ansässiger AV- und IT-Distributor ist ComLine seit vielen Jahren im Markt als Partner für eine Vielzahl von Marken der AV-Branche bekannt. Seit Oktober ist ComLine auch alleiniger Vertriebspartner von Datavideo.

»Die Partnerschaft mit ComLine kommt für uns zum richtigen Zeitpunkt. Der gesamte Markt steht an einem Scheideweg und entwickelt sich schnell weiter. Wir stärken unsere Position in Deutschland durch die Zusammenarbeit mit einem so zuverlässigen Partner wie ComLine. Wir sind sicher, dass die langjährige Erfahrung von ComLine und Datavideo in diesem sich schnell verändernden Markt für beide den gewünschten Erfolg bringen wird«, sagt Johan Lieffers, Managing Director von Datavideo Technologies Europe BV.

»Die erweiterte Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum europäischen Vertrieb in unserem digitalen AV-Segment. Datavideo ist ein langfristiger Partner von ComLine. Wir kennen und schätzen die Lösungen von Datavideo und ihr professionelles Team. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir unser Datavideo-Portfolio – auch im Hinblick auf die Kameraprodukte – weiter ausbauen. Wir freuen uns darauf, allen unseren bestehenden und zukünftigen Vertriebspartnern das Datavideo-Portfolio anzubieten und sie auf dieser neuen Reise mitzunehmen. Unsere AV-Business Unit bei ComLine, die wir kürzlich um zwei weitere Experten verstärkt haben, wird Datavideo die Marktbekanntheit verschaffen, die sie verdienen«, sagt Richard Gäbel, Managing Director Value Business bei ComLine.