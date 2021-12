ComLine nimmt Hyper ins Portfolio auf

ComLine baut mit Hyper sein Zubehör-Markenportfolio für Apple- und PC-Verbraucher weiter aus.

ComLine, der Value Added IT-Distributor aus Norddeutschland, nimmt mit Hyper eine weitere Marke des House of Brands in sein Produktportfolio auf und baut damit die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Targus weiter aus. ComLine bietet seinen Fachhändlern ab sofort die Hyper Produkte in den Ländern Deutschland und Österreich an.

Seit Mai 2021 ist Hyper Teil von Targus, um sein Zubehörportfolio für Apple- und PC-Verbraucher zu diversifizieren. Hyper bietet Consumer- und Business-Lösungen wie USB-C-Hubs, Batteriepacks oder Kabel für die Sektoren Behörden, Gesundheitswesen und Bildung und konzentriert sich mit seinem Angebot auf Bereitstellung von mehr Anschlüssen, mehr Leistung und mehr Konnektivität. Das dynamische Team von Hyper hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Silicon Valley und Niederlassungen in Shenzhen, Singapur und den Niederlanden.

»Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit ComLine durch unsere neue Technologiemarke Hyper zu erweitern. Hyper ist eine innovative Marke, die eine hervorragende Reichweite in der Apple-Community hat. Gemeinsam mit unserem Distributionspartner ComLine möchten wir diese Community weiter begeistern. Mit dem Brand Hyper konzentrieren wir uns auf innovatives, preisgekröntes Apple Zubehör, das zeitnah auf den Markt kommt und einen Mehrwert für unsere Vertriebspartner und Anwender bietet«, so Bişar Yeşil, Hyper Channel Distribution Manager Central Europe bei Targus.

Tim Lassen ergänzt: »Mit der Aufnahme der Hyper-Produkte in unser Portfolio können wir bei ComLine eine noch größere Auswahl an preisgekrönten, hochmodernen IT-Produkten und Zubehör für mobile Geräte mit einem starken Fokus auf Apple anbieten. Dies wird nicht nur unsere laufende Partnerschaft mit Targus stärken, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, wertvolle Workflow-Lösungen für unsere Kunden anzubieten.«