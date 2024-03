ComLine neuer europäischer Vertriebspartner von Vizrt

ComLine wird der neueste EMEA-Distributor für Vizrt mit Fokus auf die DACH-Region und Osteuropa.

ComLine, der in Deutschland ansässige AV- und IT-Distributor, ist weiterer Vertriebspartner von Vizrt.

Mit der Konvergenz der ProAV- und Broadcast-Sektoren suchen immer mehr Medienunternehmen, Organisationen und Kreative nach Tools, die ihre Fähigkeiten zur Erstellung von Videoinhalten auf erschwingliche Weise verbessern und erweitern. ComLine bietet für diesen Bereich marktführende Technologie, Fachwissen und Support für Wiederverkäufer, so Vizrt.

»Für ComLine sind die professionellen Live-Produktionslösungen des Marktführers Vizrt eine fantastische Ergänzung des bestehenden Produktportfolios. Mit dem TriCaster Mini Go für die Produktion kleinerer Live-Events bis hin zum TriCaster 2 Elite und Viz 3Play für den Broadcast-Bereich bietet Vizrt integrierte, produktionserprobte und hybride Cloud-Lösungen in allen Ausbaustufen«, so Richard Gäbel, Geschäftsführer von ComLine. Er ergänzt: »Bei der Produktion von Live-Events bietet die Vizrt-Produktlinie enorme Vorteile durch die parallele Bearbeitung aller Produktionsschritte im Teamwork. Hinzu kommt die große Flexibilität der I/O-Signale von klassischem SDI bis hin zu NDI und anderen IP-Formaten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vizrt und unterstützen unseren neuen Partner bei größeren Projekten mit unserer technischen Expertise und stehen jederzeit als Backbone zur Verfügung.«

Marco Kraak, General Manager, Channel Sales bei Vizrt, sagt: »Die Aufnahme eines Partners wie ComLine in unsere Ressourcen hilft uns, unsere globale Reichweite zu vergrößern und unsere Vision von mehr und besser erzählten Geschichten zu verwirklichen. Wir freuen uns auf den Erfolg, den sie mit unseren Lösungen erzielen. ComLine hat ein hohes lokales Renommee, hervorragende Marktkenntnisse und ein persönliches Engagement, um für die Endanwender zu liefern und als Erweiterung unseres Teams zu agieren.«