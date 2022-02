Arvato Systems: »Top Employer« in Deutschland

Zum neunten Mal in Folge wurde Arvato Systems 2022 als einer der »Top Employer Deutschland« ausgezeichnet.

Der IT-Spezialist Arvato Systems wurde für 2022 unter den Top 3 der ausgezeichneten Unternehmen gelistet: Ein überdurchschnittliches Ergebnis, das aus Sicht des Unternehmens die hervorragende Aufstellung rund um Personalmanagement-Themen bei Arvato Systems unterstreicht.

Grundlage für die Zertifizierung durch das angesehene »Top Employers Institute« ist ein umfassender Fragenkatalog, der die vielfältigen von den teilnehmenden Unternehmen zu erfüllenden Kriterien im Fokus hat. Auf Basis der Antworten findet dann ein intensives Audit und eine anschließende unabhängige Verifizierung statt. Dabei steigen die Anforderungen kontinuierlich: Jedes Jahr passt das Institut die Bewertungskriterien an die höchsten Standards an.

Arvato Systems konnte auch in diesem Jahr seine Kompetenz in den Bereichen HR-Digital, Talentstrategie, Personalplanung, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung sowie Unternehmenskultur unter Beweis stellen und die Auditoren überzeugen.

Die offizielle Verleihung des Awards fand am 20.Januar 2022 in digitaler Form statt: Im Rahmen eines virtuellen internationalen Events konnten die Vertreterinnen und Vertreter der ausgezeichneten Unternehmen ihre Trophäen entgegennehmen.

»Dass wir bereits zum neunten Mal in Folge als hervorragender Arbeitgeber ausgezeichnet wurden, ist eine echte Teamleistung«, so Jochen Fuchs, CHRO und Group General Counsel bei Arvato Systems. »Die Platzierung als Top-3-Unternehmen ist zusätzlich noch etwas wirklich besonderes. Die Bewertungskriterien des Top Employer Institutes werden alljährlich an die höchsten Standards in der Personalarbeit angepasst, und wir konnten in allen Feldern punkten. Das zeigt, dass wir uns als Arbeitgeber kontinuierlich im Sinne unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln.«